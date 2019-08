Německá kancléřka Angela Merkelová. FOTO - Haló noviny

Vazalka Merkelová

Německo bude vždy vítat rozmístění amerických vojáků na svém území, jsou pro něj dobré důvody. Na tiskové konferenci v Berlíně to řekla německá kancléřka Angela Merkelová v reakci na hrozbu USA, že přemístí část svých vojáků z Německa například do Polska, pokud SRN nebude rychleji zvyšovat své výdaje na obranu.

»Věřím, že kdo se podívá na německou situaci, vidí, že jsme dosáhli podstatného zlepšení v naší armádě,« řekla šéfka německé vlády s tím, že obranný rozpočet jen letos stoupl o 12 %. I tak se ale pohybuje jen kolem 1,35 % hrubého domácího produktu, tedy daleko za 2% cílem, k němuž mají směřovat členské země paktu NATO. I proto americký velvyslanec v SRN Richard Grenell minulý týden Berlínu pohrozil, že USA přemístí některé ze svých více než 50 000 vojáků a civilních sil v Německu do jiné země. O tom, že by to mohlo být do Polska, mluvil už dříve americký prezident Donald Trump, který německé výdaje na obranu často tvrdě kritizuje.

Merkelová vyjádřila přesvědčení, že místa, kde jsou v Německu rozmístěni američtí vojáci, jsou dobrá i pro ně. Očekává, že se o věci povedou »velmi přátelské« rozhovory. »Americké vojáky zde budeme i nadále srdečně vítat a jsou i dobré důvody pro jejich rozmístění v Německu,« podotkla. Spolková republika je evropskou zemí, v níž mají USA nejvíce vojáků. Celkem je jich 35 000, dalších 17 000 jsou američtí civilisté ve službách armády. Provoz amerických základen zajišťuje práci také desítkám tisíc Němců.

(čtk)