Zeman Šmardu nejmenuje. Co bude dál?

Prezident Miloš Zeman nejmenuje Michala Šmardu ministrem kultury. Podle prezidenta se nikdy nezabýval problematikou české kultury, a není proto odborně kompetentní. Požádal předsedu ČSSD Jana Hamáčka, aby navrhnul jiného kandidáta. To ČSSD odmítá. Další vývoj není jasný.

Dlouho očekávané stanovisko prezidenta tlumočil prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček na svém facebooku. »Prezident republiky požádal předsedu ČSSD Jana Hamáčka, aby mu prostřednictvím předsedy vlády navrhl jiného kandidáta, splňujícího alespoň elementární odborné předpoklady,« uvedl Ovčáček.

Premiér Andrej Babiš (ANO) se jasnému stanovisku vyhnul. »Beru prohlášení prezidenta republiky na vědomí. Budu čekat na vyjádření předsedy ČSSD Hamáčka a následně situaci řešit příští týden po návratu z dovolené,« uvedl Babiš.

Předseda ČSSD Jan Hamáček také neřekl zatím jasně, jak bude na situaci reagovat. »Ústava nezná možnost, že by prezident měl hodnotit odborné předpoklady kandidáta na ministra,« komentoval jen Hamáček a dodal, že prezident by měl postupovat podle Ústavy. Uvedl také příklad z minulosti, kdy prezident jmenoval ministryní obranu Karlu Šlechtovou (za ANO), která také neměla v oblasti obrany žádné zkušenosti. »Žádného nového kandidáta rozhodně nechystáme,« zdůraznil Hamáček. Ve věci odchodu z vlády se nevyjádřil jednoznačně. »Není to věc, která by nebyla na stole,« řekl předseda ČSSD a dodal, že se chce sejít co nejdříve s premiérem Babišem. Naopak ke schůzce s prezidentem prý nevidí důvod. Hamáček i předseda vlády Babiš jsou v současnosti na dovolené, sejdou se patrně hned po ní.

Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip má pro prezidentův postup pochopení. »Po vystoupeních pana Šmardy v uplynulých dnech se ani nedivím, že prezident požádal o jiného kandidáta na ministra. Je zřejmé, že kompetence pana Šmardy na výkon funkce ministra kultury nestačí,« řekl Filip. Podle Filipa není prezident automat na podpisy a má právo na politické manévrování. »Beru to tak, že prezident dává ČSSD šanci, aby se nad svou nominací zamyslela. Jsem si jistý, že by ČSSD byla schopna navrhnout kandidáta akceptovatelnějšího,« uvedl Filip.

Podle Filipa nemusí situace nutně skončit pádem vlády. »Věřím, že je zde stále čas a prostor na další kolo jednání. Já jako politik vždy preferuji dohodu před boucháním do stolu,« řekl Filip a dodal, že on by v situaci Jana Hamáčka o každém kandidátovi nejdříve jednal s premiérem a prezidentem, než by s ním vyšel na veřejnost.

Z lůna ČSSD nicméně zní radikální hlasy. Statutární místopředseda ČSSD Roman Onderka v České televizi řekl, že by měl premiér Andrej Babiš (ANO) podat kompetenční žalobu na prezidenta, nebo ho přimět, aby změnil názor na Šmardovo jmenování. Pokud by se to nestalo, měli by ministři ČSSD podle Onderky podat demise. »Kdyby podali sociálnědemokratičtí ministři demise, pak by měl Andrej Babiš podle koaliční smlouvy, pokud ji myslel vážně, dát demisi celé vlády,« řekl Onderka. Podle koaliční smlouvy je však Babiš povinen podat demisi jen v případě, že demisi podají všichni ministři za ČSSD.

Sám Šmarda, který je rovněž na dovolené, uvedl, že bude respektovat jakékoli rozhodnutí předsedy ČSSD Jana Hamáčka.

Dřívější ministr kultury Antonín Staněk v půli května podal demisi po kritice odborné veřejnosti, jež se na něj snesla po odvolání šéfů Národní galerie Praha Jiřího Fajta a ředitele Muzea umění Olomouc Michala Soukupa. Hamáček tehdy řekl, že Staněk nekončí kvůli odvolání obou ředitelů, ale kvůli vyhrocené situaci v kultuře, kterou už nemůže osobně zklidnit. Zeman demisi nepřijal. Argumentoval tím, že Staněk odhalil zneužívání veřejných peněz a neměl by za to být trestán. Babiš následně na žádost ČSSD navrhl odvolání ministra a současně jmenování Šmardy. Zeman s odvoláním Staňka několik týdnů otálel, ústavní právníci proto mluvili o porušování ústavy. Babiš na prezidenta odmítl podat k Ústavnímu soudu kompetenční žalobu. Staňka nakonec z funkce odvolal ke konci července, nového ministra ale místo něho nejmenoval. Šmardu několikrát kritizoval. Poukázal na to, že zatímco Staněk má titul docent, Šmarda má jen středoškolské vzdělání. Šmarda podle Zemana také nemá žádné zkušenosti s kulturou, zatímco Staněk řídil jako primátor Olomouc, kterou prezident označil za kulturní město.

Prezident avizoval, že se k jmenování Šmardy vyjádří v polovině srpna po skončení své dovolené. Řízením ministerstva kultury byl pověřen ekonomický náměstek René Schreier.

