Blíží se konec papírových dálničních známek

Motoristé by měli od roku 2021 používat elektronické dálniční známky místo dosavadních papírových. Změnu zákona, která to umožní, schválil Senát. Limit pro maximální cenu známky poslanci ani senátoři nezvýšili. Předlohu nyní dostane k podpisu prezident.

Pro návrh hlasovalo 43 ze 68 přítomných senátorů, šest bylo proti.

V novém systému bude možné dálniční poplatek uhradit elektronicky prostřednictvím internetu nebo mobilní aplikace. Platby, které budou vázány na registrační značku vozidla, zaznamená informační systém Státního fondu dopravní infrastruktury. Budou se kontrolovat prostřednictvím kamer, k prověrkám by mohly sloužit i nynější mýtné brány. Systém by mohl do budoucna umožnit rovněž takzvané krajské dálniční známky.

Schválení novely uvítal člen sněmovního hospodářského výboru Leo Luzar (KSČM). Připomněl, že KSČM vždy prosazovala nejmodernější systém, a právě satelitní systém považovala za základní. »Bohužel historicky bylo rozhodnuto pro mikrovlnný systém. Od začátku jsme však podporovali satelitní systém a nyní se ukazuje, že jsme měli pravdu, koneckonců k satelitnímu systému směřuje celá Evropa,« řekl Luzar našemu listu.

Člen sněmovního hospodářského výboru Leo Luzar (KSČM).

Také se podle něj ukázalo, že původní smlouvy uzavřené s firmou Kapsch byly pro Českou republiku nevýhodné a minimálně špatně připravené. »To by mělo tímto návrhem skončit a ČR by se konečně měla zařadit mezi evropské země vybírající tyto poplatky pomocí satelitního systému a umožnit tak řidičům pohodlnější nákup a pohodlnější fungování,« uvedl poslanec. »Teď je už před námi jenom jednotný celoevropský systém, aby si řidiči přejíždějící z jednoho státu do druhého, nemuseli pro každý stát kupovat zvlášť známku,« dodal Luzar.

Mýtné má zohledňovat také emise a hluk vozidel

Senátor František Bradáč (KDU-ČSL) popsal, že poplatek už se nebude hradit za jeden kalendářní rok, ale na 365 po sobě jdoucích dní. Pokud někdo prodá svůj vůz, prodá s ním i zaplacený poplatek. Pokud ale dostane od úřadu novou registrační značku na svůj vůz, třeba kvůli její ztrátě, úřad tuto změnu zanese do systému a zaplacený poplatek se bude vztahovat i na novou značku.

Michael Canov (STAN) navrhoval novelu zamítnout. Reagoval tím na možný problém, na který předtím upozornili jiní senátoři, např. Jitka Seitlová (KDU-ČSL). Podle ní hrozí, že někdo poplatek za dálnici nezaplatí, poté dálnici opustí, a když ho přímo na ní policie nedopadne, už mu pak následně žádná sankce hrozit nebude.

Ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) odmítl, že pokud by někdo za použití dálnice nezaplatil, byl by beztrestný. Podle něj není pravda, že by policie nemohla po opuštění dálnice vozidlo zkontrolovat. Na placení poplatku bude dohlížet policie a celníci. Podle jeho slov to není tak, že by někdo beztrestně jezdil bez zaplacení a nikdo to po něm nevynucoval.

Novela obsahuje ustanovení, které se týká sazeb mýtného. Mýtné, které platí vozidla nad 3,5 tuny, má zohledňovat také emise a hluk vozidel. Sazby mýtného by tak měly zohledňovat emisní třídu vozidla a denní dobu, kdy auto jede po zpoplatněném úseku.

Novela také osvobozuje od poplatků auta na elektřinu, vodík a případně hybridy, které v kombinaci s elektřinou nebo vodíkem používají ještě jiné palivo. Emise oxidu uhličitého v takovém případě nebudou smět přesahovat 50 gramů na kilometr. Za nižší sazby by měla jezdit auta na zemní plyn a biometan (CNG).

Ministerstvo dopravy si od elektronických známek slibuje zvýšení příjmů z dálničních poplatků o 220 milionů korun ročně. Zároveň by se měly snížit provozní náklady až o 120 milionů korun za rok.

