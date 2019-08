Ilustrační FOTO - Pixabay

Senát schválil mírnější režim pro »dětské« dlužníky

Lidé s dluhy z dětství by mohli být oddluženi ve zvýhodněném režimu, stejně jako senioři a zdravotně postižení. Peněžitých závazků by se mohli zbavit za tři roky, pokud budou plnit podmínky oddlužení.

Předpokládá to poslanecká novela insolvenčního zákona, kterou schválil Senát. Novelu ještě musí podepsat prezident republiky.

Návrh reaguje na situaci, kdy v ČR čelí exekucím přes 6500 dětí a další desetitisíce dospělých si svoje dluhy přinesly z dětství.

Zvýhodněný režim by se měl nově týkat lidí, u nichž alespoň dvě třetiny jejich dluhů vznikly předtím, než dovršili 18 let věku. K těmto závazkům by se připočítávalo příslušenství těchto dluhů, které přirostlo později, a také nové dluhy těchto lidí, které vznikly do 21 let věku, pokud peníze použili na splácení starších závazků.

Novelu podepsali zástupci všech stran zastoupených ve Sněmovně v čele s Kateřinou Valachovou (ČSSD). Za KSČM návrh podepsal místopředseda ústavně právního výboru Stanislav Grospič. Po předložení novely Haló novinám řekl, že její předkladatelé si uvědomují, že předloha zásadně neřeší problém insolvence. »Ale je to snaha reagovat na ten nejkřiklavější problém, kdy vlastně už i podle současného práva by mohly soudy judikovat, že za dluhy a činnost dětí do doby nabytí zletilosti odpovídají jejich zákonní zástupci, většinou tedy rodiče,« zdůraznil Grospič. Nicméně rozhodnutí soudů a zvlášť postupy exekutorských úřadů jsou podle něj jiné.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Novela navazuje na další ještě nepřijatou úpravu, podle níž by dluhy dětí do 15 let přecházely na jejich zákonné zástupce.

Nyní jsou dvě varianty oddlužení. První z nich předpokládá, že lidé splatí věřitelům za tři roky nejméně 60 % svých dluhů. Ve druhé variantě by měli uhradit za pět let aspoň 30 % dlužné částky. Pokud by zaplatili méně, o jejich oddlužení by na konci procesu rozhodoval soud. Soud by musel v takových případech uznat, že se dlužník o splacení dluhů pod dohledem insolvenčního správce snažil. Dlužníci musejí věřitelům měsíčně splácet částku nejméně ve výši odměny insolvenčního správce. Celková nejnižší suma i s odměnou činí zhruba 2000 korun měsíčně.

Senátoři návrh schválili v hladké debatě. Už dříve nicméně část zákonodárců poukázala na možné riziko zneužití nových pravidel rodiči dětí.

(jad)