I strohá čísla ledacos napoví

Od začátku volebního období bylo Poslanecké sněmovně předloženo 336 návrhů zákonů, z toho 120 vládních, 198 poslaneckých, 11 senátních a sedm zastupitelských. Ve Sbírce zákonů bylo dosud publikováno celkem 79 zákonů.

V minulém volebním období, tedy v letech 2013 až 2017, bylo předloženo 648 návrhů zákonů - 380 vládních, 232 poslaneckých, 23 senátních a 13 bylo podáno zastupitelstvy. Z toho bylo celkem 361 zákonů schváleno a publikováno ve Sbírce zákonů. V období 2010-2013 bylo předloženo dohromady 625 návrhů zákonů, celkem 341 zákonů bylo publikováno ve Sbírce zákonů.

Vzhledem k tomu, že současná Sněmovna bude za chvíli v polovině svého volebního období, dá se z těchto údajů vyčíst, že poslanci se zatím »tuží«. Zjevně tedy nejsou spokojeni se stavem našeho zákonodárství. Babišova vláda oproti té Sobotkově v legislativních iniciativách zaostává. Kvantita ovšem nemusí vždy znamenat kvalitu. Svědčí o tom mnohdy překotně podávané předlohy, z nichž některé, jen co byly schváleny, ještě ani nezačaly platit, a ve Sněmovně už se objevila jejich novelizace, kterou krátce poté následovala další. Některé se také rodí jen z čistého populismu. A salámová metoda je v naší vládě i parlamentu obecně velký nešvar…

»Stav naší parlamentní politiky není zrovna moc dobrý. Ale myslím si, že premiér Andrej Babiš při všech výhradách, které vůči němu mohu mít, vládne relativně dobře. Lidé jsou s ním také relativně spokojeni, ale k systematickému vládnutí, k němuž patří podle mě i promyšlené předkládaní návrhů zákonů, to má podle mého názoru dost daleko,« reagoval pro Haló noviny na strohá čísla dlouholetý poslanec nejen bývalého Federálního shromáždění, ale také českého parlamentu, profesor Zdeněk Jičínský. Podrobné vyjádření by však podle jeho slov vyžadovalo hlubší analýzu. A vzhledem k tomu, že život a práci ve Sněmovní ulici přece jen už delší čas sleduje jen prostřednictvím médií, je přesvědčen o tom, že řada jeho soudů by mohla být velmi povrchní. Proto nechtěl situaci podrobně rozebírat. Nicméně poznamenal, že ve Sněmovně se objevil jako nový fenomén Piráti, kteří jsou dost aktivní i včetně legislativních iniciativ.

Nejvíc dotazů bylo na Babiše, Schillerovou a Ťoka

Poslanci v tomto volebním období podali celkem 53 písemných interpelací na členy vlády – nejčastěji se mezi nimi opakovala jména premiéra Andreje Babiše (ANO), ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) a dnes už exministra dopravy Dana Ťoka (ANO).

Ústní interpelace na premiéra a ministry se už dají počítat na stovky – ne všechny však byly předneseny, mnozí zákonodárci neradi mluví do zdi, když interpelovaný člen vlády se na projednávání dotazů k problematice svého resortu nedostavil. Pokud však poslanec svou interpelaci i přes nepřítomnost interpelovaného člena vlády přednese, musí dotyčný člen vlády do 30 dnů odpovědět písemně.

Tak či onak bylo dosud interpelováno 29 členů vlády – pokud se to někomu zdá moc, je třeba si uvědomit, že v některých resortech došlo k poměrně velkému střídání – jmenujme ministerstvo spravedlnosti – Marie Benešová je už čtvrtou šéfkou resortu, na ministerstvech průmyslu, zahraničí či práce a sociálních věcí je v pořadí už třetí nejvyšší vedení od voleb v roce 2017.

Dolní komoře bylo předloženo k projednání také 56 mezinárodních smluv a 112 různých zpráv.

(ku)