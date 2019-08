Ilustrační FOTO - Haló noviny

CO TAKÉ PROJEDNAL SENÁT

Senátoři navrhli změny péče o autisty

Senátoři poslali do Sněmovny návrh na rozšíření seznamu terapeutů pro děti s autismem. Měl by se rozšířit o terapeuta neurovývojových poruch, který by používal další metody léčby než jednu dosud užívanou.

Rodiče autistických dětí by při použití těchto metod měli nárok na příspěvky od pojišťoven.

Senátorská novela zákona o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání stanovuje rámec pro uznávání kvalifikace terapeutů využívajících jiné metody pro léčbu pacientů s poruchami autistického spektra, tedy dětí s autismem, než je aplikovaná behaviorální analýza. Platná úprava stanoví podmínky pouze pro behaviorálního analytika, jeho asistenta a technika.

Návrh má zákonem uznat další v ČR rozšířené metody, včetně terapie hrou, dále strukturované učení, které využívá vizualizaci a předvídatelnost, terapie založené na vztahu a naturalistickém přístupu, sdílení emocí na podkladě vývojové psychologie nebo metody rodinné terapie.

Podle novely by terapeut mohl s klienty pracovat na základě indikace dětského a dorostového psychiatra, psychiatra nebo psychologa.

Senát upřesňuje podmínky odvolávání státních zástupců

Senát chce kvůli posílení nezávislosti státních zástupců zavedení jejich funkčních období a stanovení podmínek, za nichž by mohli být odvoláni. Schválil kvůli tomu vlastní návrh novely, kterou nyní dostane k projednání Sněmovna.

Obdobné úpravy předložili i poslanci v reakci na chystanou vládní novelu. Ambicí senátní předlohy je podle jejích tvůrců deklarovat postoj Senátu k případnému omezování žalobců ze strany výkonné moci.

Předloha počítá se zavedením desetiletého funkčního období pro nejvyššího státního zástupce a sedmiletého pro vrchní, krajské a okresní žalobce. Vládní návrh počítá se sedmiletým funkčním obdobím pro všechny žalobce.

Státní zástupci by podle předlohy mohli být předčasně odvoláni jen pro kárné provinění. Novela tak má zabránit tomu, aby byl nejvyšší žalobce vládou odvolán bez udání důvodu, což umožňuje současný zákon. Noví žalobci ve vedoucích pozicích by podle Senátu museli mít nejméně šestiletou právní praxi, přičemž jako státní zástupci by museli působit nejméně tři roky.

Horní komora také navrhla, aby žalobci nemuseli končit po dosažení 70 let věku. Považují to za diskriminační.

Vláda by měla dát k oponentuře studii vodního koridoru

Vláda by si podle Senátu měla před rozhodnutím o výstavbě kanálu Dunaj-Odra-Labe nechat zadat zahraniční oponenturu ke studii proveditelnosti této vodní cesty.

Senát také požádal kabinet o to, aby záměr vybudovat vodní koridor projednal s dotčenými obcemi. Ministerstvo dopravy chce projekt předložit vládě na podzim, možnost oponentury nevyloučilo.

Možnost oponentury připustil na červnovém veřejném slyšení k projektu vodního koridoru ředitel odboru strategie ministerstva dopravy Luděk Sosna. Odmítl ale výtky, že studie o 3500 stranách přeceňuje přínosy koridoru.

Komise ministerstva dopravy navrhla dále pokračovat v přípravách vodního kanálu jen mezi Dunajem a Odrou, protože labská větev se jeví jako riziková. Výstavba by podle studie stála přes 585 miliard korun, z toho labská větev více než 300 miliard korun. Kanál by byl dlouhý až 500 kilometrů, budován by měl být v letech 2030 až 2045.

Projekt by podle zastánců přinesl ekonomické možnosti, zároveň by pomohl skomírající lodní dopravě v ČR a umožnil lepší hospodaření s vodou. Ekologové naopak namítají, že koridor by zničil zbytky relativně přirozených ekosystémů střední Evropy a měl by výrazný negativní dopad na krajinu a vodní režim v zemi.

(jad)