Kaczyňski sází na tvrdý klerikalismus

Polské soudy jsou zcela ovlivněné ideologií hnutí za práva sexuálních menšin. Tvrdí to předseda polské vládnoucí strany Právo a spravedlnost (PiS) Jaroslaw Kaczyňski.

Dokládá to podle něho to, že soudy ruší zákazy pochodů gayů, leseb, bisexuálů a translidí (LGBT).

Na setkání s veřejností ve vsi Zbuczyn na východ od Varšavy se jistá žena zeptala Kaczyńského, co hodlá dělat s duhovými pochody, které v řadě měst organizují stoupenci hnutí za práva LGBT. »Kdyby záleželo na mně, je to jasné,« řekl šéf národně-konzervativního PiS, který v uplynulých měsících ideologii LGBT opakovaně označil za hrozbu pro polský národ a ohrožení tradičních hodnot. Kaczyňski, který je považován za nejmocnějšího politika v Polsku, připomněl, že jeho bratr-dvojče Lech ve funkci varšavského primátora dvakrát zakázal pochod rovnosti. »Je to záležitost předpisů Evropské unie,« řekl podle internetového portálu televize TVN24 Kaczyňski. »Ruší nám tyto zákazy. (Polské) soudy je koneckonců také ruší, protože jsou zcela ovlivněné tou ideologií,« dodal.

Rovněž metropolita krakovský, arcibiskup Marek Jendraszewski v neděli během kázání před poutníky na Jasné Hoře v Čenstochové vyzval věřící, aby »nedovolili, aby se nebezpečné zlo, jaké představuje ideologie LGBT a gender, rozlilo po celém Polsku«.

Boj proti hnutí za práva sexuálních menšin, obrana tradiční rodiny a hodnot vyznávaných v Polsku vlivnou katolickou církví se pro Právo a spravedlnost staly jedním z hlavních témat kampaně před blížícími se parlamentními volbami. Premiér Mateusz Morawiecki během setkání se stoupenci PiS v neděli ve Velkopolsku poděkoval »našim polským ženám za to, že střeží rodinný krb, že střeží hodnoty tak blízké srdci každého Poláka«.

O tom, zda se Pis udrží u vlády i další čtyři roky, budou Poláci rozhodovat 13. října. Podle průzkumu agentury IBRiS, který zveřejnil deník Rzeczpospolita, by koalice konzervativních pravicových stran v čele s PiS získala 41,2 %. Na druhém místě by skončila pravicově-liberální Občanská koalice, kde je nejsilnější Občanská platforma (PO), s 27 %. Levicové strany, mezi nimi Svaz demokratické levice (SLD) by podpořilo 11,6 % lidí.

Duka si přisadil

Hlava české katolické církve, kardinál Dominik Duka podpořil krakovského metropolitu, arcibiskupa Jendraszewského, jenž čelí kritice po kázání proti sexuálním menšinám, a vybídl ke stejnému kroku i slovenskou a maďarskou církev, povšiml si minulou neděli polský zpravodajský server Onet. Polská a maďarská podpora dorazily toto úterý.

Arcibiskup Jendraszewski nedávno v kázání prohlásil, že »po naší zemi už nekráčí rudý mor, ale objevil se nový, neomarxistický, který si přeje ovládnout naše duše, srdce a mysl - ne rudý, ale duhový«.

Arcibiskupa za tato slova kritizovala polská levice, liberálové a homosexuálové, a to i kvůli červencovému útoku extremistů na pochod za práva sexuálních menšin v Bialostoku. Před arcibiskupovým sídlem v Krakově mlčky demonstrovali homosexuálové s transparenty typu »Nejsem mor« a »Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému«.

Z kardinálova vyjádření si Onet povšiml, že podle Duky se témata ideologie LGBT rozšiřují o ateistickou a satanistickou agendu. Připomněl také Dukův odpor vůči karnevalovému průvodu hrdosti LGBT v Praze od jeho počátku.

Jendraszewski před třemi lety vystřídal v Krakově kardinála Stanislawa Dziwisze, který proslul jako nejbližší spolupracovník papeže Jana Pavla II. Polská média jej pokládají za představitele konzervativního křídla katolické církve a výrazného stoupence současné vlády strany Právo a spravedlnost (PiS). V minulosti například vyzval věřící, aby se za úspěch PiS modlili. Také ostře kritizoval polského ombudsmana, když se postavil za dodržování práv homosexuálů.

Vládnoucí konzervativní strana podle agentury AP učinila z LGBT ústřední bod své kampaně před říjnovými parlamentními volbami. V ní gaye a lesby zobrazuje jako hrozbu pro společnost a rodinu.

(čtk)