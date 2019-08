I kdyby svět měl být zničen…

Jak bude řešit sociální demokracie situaci poté, co prezident odmítl jmenovat novým ministrem kultury místopředsedu ČSSD Šmardu, nevím. Je to ve hvězdách. Tvrdé křídlo strany chce jít do sporu s prezidentem i s premiérem. Prezident, i když s ním Babiš nemusí vždy souhlasit, je však jeho záštita. Naproti tomu sociální demokraté nikoli. Donutit Babiše postavit se proti Zemanovi? Ne, něco takového si proto neumím představit.

To, že se ČSSD a jejich »práva« jmenovat do čela resortu kultury kohokoli, i třeba cvičenou opici, zastává pravicová opozice, není kvůli nim, ale právě kvůli Zemanovi a premiérovi. Potřebuje proti oběma získat nějaké ty body. Protože na její straně jsou pravicová média, zvláště pak Česká televize, se hodí. Ale, myslím si, že jim to stejně nijak nepomáhá. Prezident totiž má stále na své straně většinu obyvatelstva, které mu při posledním průzkumu důvěry přisunulo zase jeden bod a věří mu tedy přes padesát procent dospělých a tedy voličů.

Je ovšem zajímavé, proč ČSSD riskuje další ztráty důvěry veřejnosti. V prvních letech po Listopadu, bude tomu už od onoho data třicet let, Václav Havel a jeho stoupenci prohlašovali, že řídit jednotlivá odvětví, tedy ministerstva, mají odborníci. Pochopitelně z jejich řad. Ty, kteří nebyli »jejich«, i když měli vysokoškolské či vysoce odborné diplomy v kapse, za odborníky nepokládali. Pak ale přišla éra neumětelů z jejich řad a dostali za úkol řídit třeba zemědělství (Bendl) či obranu (Parkanová) atd. Řídili, všechno lze řídit. Nerozumím-li něčemu, musím spoléhat na našeptávače, kteří však sledují své vlastní cíle. Nebo na další neumětely. Podle toho však jejich vládnutí dopadá.

Zdálo se, že s příchodem Andreje Babiše do čela jednotlivých ministerstev se dostanou ti, co příslušnému resortu rozumí. Ne politici a la Milan Chovanec, zrychlený absolvent plzeňských práv. Přišli skutečně odborníci a dokonce nečlenové Hnutí ANO, ale kopající za Babišovy vize. Zdálo se, že půjde o dělnou vládu. Zdání však klame. A jsme u současné krize. Ministr kultury musel povinně odejít a bylo třeba vybrat někoho jiného na jeho místo. Byl vybrán Šmarda, možná dobrý starosta, který však o resortu, jenž není vůbec jednoduché řídit, nic neví. Kultura v Novém Městě na Moravě byla až za lyžařskými akcemi a turistikou v létě.

Šmarda nemá ani potřebné vzdělání. Je jen místopředsedou strany a jako jediný z místopředsedů, kromě Onderky, který ČSSD má spoluřídit, nemá nijakou pořádnou státní či zákonodárnou funkci. To jistě musí mrzet. Proto se vedení strany rozhodlo mu nějakou dát. I když o ní ví málo. Jenže stále platí heslo, že s »funkcí i rozum roste«. Možná tady bychom měli hledat důvod. Mezi těmi ostatními místopředsedy se totiž musí Šmarda cítit méněcenným. A tak, když jeden resort »patřící ČSSD« se nuceně uvolnil, byl volný právě pro něj. Jenže ten Zeman, je úplný Taxisův příkop. Ne a ne přes něj s koněm Šmardou přeskočit. A ten přitom po funkci velmi baží, jinak by už dávno řekl, když mě nechtějí, tak se tam nebudu hrnout. Jenž to on neřekne, i kdyby kvůli tomu se měla ČSSD stát málo volitelnou.

Co dodat? Ti, co málo umějí, ale jsou přesvědčeni, že jsou zachránci světa, se nenechají odbýt, i kdyby ten svět se měl rozbít na kousky.

Filip ZACHARIAŠ, předseda OV KSČM Vyškov