Nechlapec

Ještě dříve bych se tomu s chutí zasmál, ale nyní to už vypadá, že se opravdu svět zbláznil. Skutečně jsem naprostý zastánce rovných příležitostí, ale co je moc, to je příliš.

Narážím teď samozřejmě na skutečnost, o níž jste jistě slyšeli, tedy že berlínský chlapecký Katedrální sbor je aktuálně žalován pro porušování ústavy, protože odmítá přijmout do svých řad devítiletou dívku. Tím se prý dopouští genderové diskriminace. Kam to proboha spějeme? Jasně, snad i největšímu primitivovi dojde, že chlapecký sbor asi bude pro chlapce a tak mne nenapadá nic jiného, než že matka oné dívenky, kterážto kauzu vyvolala, se chce prostě zviditelnit. Nebo je to prostě tak zarytá genderová aktivistka, že holt musí hledat problémy tam, kde nejsou.

Tohle ale opravdu nemůže přinést nic dobrého. Podle stejné logiky bych třeba mohl zažalovat centrum asistované reprodukce za to, že mne odmítá uměle oplodnit, však je to diskriminace, ne? Nebo třeba jenom můžu zažalovat plovárnu za to, že mne nepustili do dámské šatny…

Jasně, nabízí se řešení, které musí přeci všechny podobné aktivisty potěšit. Zrušme rovnou pánskou a dámskou obuv, oděvy, ale také rozlišené nemocniční pokoje a především dělené záchody. Vždyť tím určitě i ušetříme. Prostě zrušme pohlaví rovnou a nepřidávejme je, jak se tomu mnoha zemích na západě už děje (naposled jsem slyšel, že různých »pohlavních skupin« je snad 17, ale nevím, jestli už od té doby nějaké další nepřibyly, přeci jenom, je to už pár měsíců). No jo, jenže ono je to všechno tak nějak dvousečné, a ti, co nejvíce řvou, pak zase musí znovu řvát, že to není fér, protože když už rovnost, tak absolutní, ne?

Alespoň o tom se nedávno přesvědčili v americkém státě Connecticut. Školská atletická konference zde totiž povolila středoškolské sportovní soutěže, v nichž si účastníci prostě a jednoduše mohou na základě svého pocitu vybrat, s kým a v čem budou soutěžit. A světe div se, najednou všechny dívčí sprinty vyhrávají biologičtí kluci… No a atletky si pochopitelně stěžují, což se jim nedivím. Různí genderoví aktivisté a aktivistky a aktiv… no, na koncovky pro další pohlaví nemohu přijít, by si měli důkladně položit otázku: Co vlastně chceme? Obávám se ale, že odpověď je nad jejich síly…

Tomáš CINKA