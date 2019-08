Ilustrační FOTO - Pixabay

Dávky na bydlení podle nájmů v různých místech

Rada seniorů (RS) a Sdružení nájemníků (SON) žádají změnu dávek na bydlení tak, aby víc zohledňovaly výši nájmů v jednotlivých místech republiky. Organizace poukazují na to, že lidé důchodového věku často nezvládají ani s příspěvkem od státu rostoucí nájemné ve městech platit a zbývá jim na život jen malá částka.

Podle nich by »krizi seniorského bydlení« pomohly řešit zákon o dostupném bydlení, výstavba nájemních bytů i cenové mapy nájemného. Podle RS statistici zjistili, že v nájmu bydlí zhruba 216 400 seniorů a seniorek. »Dvě třetiny z nich žijí samy. Kolem 180 300 lidí platí tržní nájemné, zbytek snížené částky,« upřesnil předseda RS Zdeněk Pernes. Podle údajů České správy sociálního zabezpečení průměrný starobní důchod na konci března činil 13 377 korun. Muži měli v průměru 14 697 korun a ženy 12 182 korun. Zhruba 190 000 seniorek a seniorů dostávalo penzi pod 10 000 korun, kolem 60 000 pak pod 8000 korun.

»Do naší poradny chodí paní z Prahy 10, které je 84 let. Poprvé nás navštívila v roce 2007, kdy jí zemřel manžel. Tehdy jí po zaplacení sedmdesátimetrového bytu zbylo z důchodu 7706 korun asi 4000 korun. Byt musela kvůli zvyšování nájmu opustit. Teď žije v bytě 29 metrů čtverečních a platí nájemné 12 700 korun a služby 2500 korun,« popsal jeden z případů předseda SON Milan Taraba. Dodal, že řada seniorů a seniorek se kvůli nákladům stěhuje z měst do svých chat, kde ale mívají často nevyhovující podmínky, chybí teplá voda či topení.

V ČR se vyplácejí dvě dávky na bydlení. Na příspěvek mohou dosáhnout lidé, jimž na přiměřené bydlení nestačí v Praze 35 procent příjmu a jinde 30 procent. Podpora se vypočítá podle normativů, které stanovuje vláda. Doplatek má dorovnat výdaje za byt lidem s malým příjmem tak, aby jim zbylo na živobytí.

Podle RS jsou normativy nízké a samotným seniorům a seniorkám náklady na byt nedorovnají, a to zvlášť v Praze, Brně a dalších větších městech. Normativ na přiměřený nájemní byt pro jednu osobu činí letos v Praze 8233 korun, ve městech nad 100 000 obyvatel 6541 korun, v místech od 50 000 do 100 000 obyvatel 6233 korun, v místech od 10 000 do 50 000 obyvatel pak 5413 korun a do 10 000 obyvatel 5117 korun.

Podle Pernese jsou normativy pro seniory ve velkých městech nedostatečné. »Z nich vypočítaný příspěvek na bydlení jim na pokrytí nákladů často nestačí, z důchodu jim zbývá denně jen stokoruna,« dodal. Podle něj by dávka měla zohledňovat i nájmy v centru či na okraji města a využívat by se měly cenové mapy. Ty ministerstva práce a místního rozvoje zatím ale stále nemají.

Resort práce navrhl nahrazení dvou dávek na bydlení novým přídavkem. Doplatek by se zrušil, příspěvek by se přejmenoval a jeho vyplácení by se zpřísnilo. RS věří, že by přenastavená dávka lépe zohlednila situaci seniorů. Se zpřísněním pro ně ale nesouhlasí.

Podle RS a SON by situaci pomohl řešit i zákon o dostupném bydlení a výstavba nájemních bytů. »Chybí jich tisíce, pokud by byly na trhu, tak by obrovský převis poptávky nad nabídkou neexistoval a ceny by klesly,« řekl Pernes.

