Ilustrační FOTO - Pixabay

Na příspěvky státu by mohlo dosáhnout více postižených

Na státní dotaci na takzvané zvláštní pomůcky zřejmě dosáhne širší okruh postižených lidí. Počítá s tím poslanecká novela, kterou celkem hladce schválil Senát. Předlohu ještě musí podepsat prezident republiky.

Na příspěvek na zvláštní pomůcky budou mít podle schváleného znění novely nově nárok lidé s těžkým omezením pohyblivosti kvůli postižení cév v nohách a kvůli oběhové nedostatečnosti při onemocnění srdce. Žádat o dotaci budou moci i lidé s prokázaným těžkým poškozením plicních funkcí a pacienti s těžkým postižením kloubů nohou souvisejícím většinou s diabetickou neuropatií. Na návrh sociálního výboru Sněmovna některá kritéria pro posuzování nároku na dotaci ještě upřesnila. Týkají se zejména lidí se srdečními potížemi.

Dotace by mohla zahrnovat například plošiny, rampy, schodišťové sedačky a elektrické skútry. Bez těchto pomůcek se postižení, na něž by se měl zákon nově vztahovat, podle předkladatelů z řad KDU-ČSL, ANO, Pirátů, KSČM, ČSSD, TOP 09 a STAN neobejdou. Novela počítá i s tím, že příspěvek na automobil by mohli získat i postižení lidé bez rukou nebo s nefunkčníma rukama.

Dopady novely do státní kasy odhadli autoři na 73 milionů korun.

Zlepšit kvalitu života řadě lidí

Pro schválení zákona hlasovalo 62 senátorů, proti nehlasoval žádný z nich. »Pomůže to zlepšit kvalitu života řadě lidí,« řekl poslanec KDU-ČSL Jan Bartošek, který předlohu před senátory uvedl.

Stínová ministryně práce KSČM, místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová věří, že jde o zásadní pomoc lidem, kteří jsou takto zdravotně postiženi, a kompenzační pomůcky jsou pro ně životně důležité. Už při prvním čtení předlohy nicméně upozornila, že ani tato novela nepředstavuje řešení celého komplexního problému dotčených lidí. Vyzvala proto ministryni práce Janu Maláčovou (ČSSD) i ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO), aby se problematikou zabývali komplexně a navrhli řešení, které »bude mít hlavu a patu«, a nebude potřeba předkládat poslanecké novely. Aulické jde o to, aby postižení lidé měli ochranu především ze strany legislativy a státu.

Stínová ministryně práce KSČM, místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová.

Příspěvek na pořízení vozidla může činit až 200 000 korun. Jeho přiznanou výši nemají tolik ovlivňovat příjmy žadatele. Příspěvek by se podle úpravy snižoval od příjmů nad 16násobek životního minima místo nynějšího osminásobku.

Novela vznikla v těsné spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením na základě podnětů zdravotně postižených občanů a jejich příbuzných. Jejím hlavním cílem je odstranění diskriminace vůči některým skupinám zdravotně postižených, kteří podle platného znění zákona doposud nemají nárok na pořízení kompenzačních pomůcek.

(jad)