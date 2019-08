Ilustrační FOTO - Pixabay

Brusel žene matky do práce

Placená otcovská dovolená v ČR by se měla do tří let prodloužit. Nově by měla místo nynějších sedmi dnů trvat deset pracovních dnů. Rodičovské volno by si rodiče také už nemuseli vybírat naráz, ale po částech.

Stanovuje to nová evropská směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem, jejíž pravidla bude ČR muset přenést do svých zákonů a zavést nejpozději do začátku srpna 2022. Vedle otcovské a rodičovské předpis upravuje pečovatelské volno a právo rodičů a pečujících žádat o pružné uspořádání práce. Kvůli nižší zaměstnanosti žen EU ročně podle Evropské komise ztrácí 370 miliard eur (přes 9,55 bilionu korun). Směrnice má přispět k rozdělení péče mezi muže a ženy a k vyššímu uplatnění matek a pečujících o blízké na trhu práce.

ČR otcovskou zavedlo loni v únoru. Otcové si mohou po narození potomka v šestinedělí vybrat sedm dní placeného volna, pokud odvádějí nemocenské pojištění. Z něj pak dostávají 70 % základu svého příjmu, tedy stejně jako ženy na mateřské. Letos tak obdrží nejvýš 9352 korun. Do tří let by se otcovská měla prodloužit na deset proplácených pracovních dnů. Otec by měl dostat podle směrnice minimálně tolik, kolik se hradí při nemoci. V ČR v prvním měsíci náhrada mzdy a nemocenská činí 60 % základu příjmu. Podle doporučení by však otcovská měla být stejná jako mateřská, tedy dál 70 % základu příjmu. S prodloužením doby by se zvedly i výdaje. Letos v prvním pololetí podle údajů MPSV činily 128,7 milionu korun.

Místopředsedkyně sociálního výboru Sněmovny, stínová ministryně práce a sociálních věcí KSČM Hana Aulická Jírovcová pro náš list zdůraznila, že členské země EU mají různé pojetí a délku rodičovské dovolené a ČR patří již dlouhodobě mezi státy, kde je možné čerpat rodičovskou nejdéle. »Jsem přesvědčena o tom, že při projednávání nebude problém s prodloužením otcovské dovolené na 10 dní. Již zmíněné náklady nejsou devastující a naopak bych vítala možnost přítomnosti druhého rodiče s rodinou po delší dobu než týden,« dodala. Kamenem úrazu je však podle poslankyně to, že směrnice zcela zásadně mění pojetí rodičovské dovolené, zavedené v ČR. To je podle jejích slov právě onen kompromis, který Evropský parlament provedl.

Změny čekají také rodičovskou

Rodiče by měli mít možnost nečerpat ji celou naráz, ale i po částech. Vybírat by si ji mohli podle směrnice třeba střídáním dnů volna a práce či v kratší pracovní době. Stát by měl stanovit, do jakého věku dítěte by bylo možné rodičovské volno mít. Zaměstnavatelé by »pružnou rodičovskou« mohli v určitých případech odmítnout. Dva měsíce rodičovské by měly být nepřenosné, aby se rodiče v péči o potomka vystřídali. Celá rodičovská by tak při vystřídání mohla být například o dva měsíce delší. S tříměsíčním střídacím bonusem počítá česká koncepce rodinné politiky, kterou v roce 2017 schválila tehdejší Sobotkova vláda ČSSD, ANO a lidovců. Ministerstvo práce dokument nyní přepracovává.

»Tuto směrnici jsme již probírali ve výboru pro sociální politiku a napříč politickým spektrem se nesetkala s velkým pochopením, zvláště u pasáže, kde se mělo hovořit o tom, že otec musí nastoupit na minimální dobu alespoň dvou měsíců na rodičovskou dovolenou. Zatím jsme však konečnou schválenou verzi ve větší míře neměli možnost prostudovat, každopádně je to výsledek značného kompromisu,« řekla Haló novinám Aulická.

Podle směrnice většina otců na rodičovskou nechodí a opatření je má motivovat k tomu, aby s potomkem doma nějakou dobu zůstali. »Účelem je zajištění, aby měl každý rodič výhradně pro sebe alespoň dva měsíce rodičovské dovolené,« uvádějí autoři předpisu. Podle něj by se měla stanovit i výše nepřenosného příspěvku tak, aby zajistil rodině dostatečnou životní úroveň, když hlavní vydělávající zůstane doma s potomkem. Podle směrnice by rodičovská v celé Unii měla být aspoň čtyřměsíční a rodič by si ji mohl vybrat nejvýš do osmi let dítěte.

Celková rodičovská v ČR činí 220 tisíc korun. Rodiče je mohou vyčerpat za dva, tři či čtyři roky, nebo měsíčně do výše mateřské. Pobírají tak vyšší částku po kratší dobu. Od ledna by se suma měla zvednout na 300 tisíc korun. Koalice se dlouho nedokázala dohodnout. Původně chtěla přidat jen polovinu ze slíbených 80 tisíc korun a druhou do voleb, právě kvůli nutnosti přepracovat českou rodičovskou podle nové směrnice EU.

Podle názoru Aulické čeká naše poslance bouřlivá diskuse o rodičovské dovolené i mateřské do budoucna. Nejde už jen o samotné financování, ale o to, jak se má tato péče vůbec pojmout a jak by měla fungovat v praxi. »Již nyní okamžitě vnímám připomínky nejen ze strany zaměstnavatelů, odborné veřejnosti (zdravotnictví, školství i sociální oblasti), a veřejnosti obecně. Náš model nabízí značné možnosti v přehodnocení délky, finanční částky, pracovních úvazků do věku maximálně čtyř let věku dítěte, které by pak mělo nastoupit předškolní vzdělávání atd. V celkovém zhodnocení se vytrácí parametry, na kterých je systém v ČR postaven,« zdůraznila Aulická, která se bává možného chaosu v systému, ale nechá se prý překvapit, co vše přinese projednávání směrnice ve Sněmovně a jak zodpovědně se budou poslanci chovat.

Evropská komise s návrhem předpisu přišla v dubnu 2017. Po dvouletém projednávání ji letos Evropský parlament i ministři členských států v Radě EU schválili.

