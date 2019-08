Prezident Miloš Zeman. FOTO - Haló noviny

Má být prezidentem politik, nebo robot?

Politické strany reagovaly na prezidentovo rozhodnutí nejmenovat místopředsedu ČSSD Michala Šmardu ministrem kultury. V ČSSD se ozývají výzvy k odchodu z vlády i umírněnější stanoviska. KSČM má pro prezidentovo počínání pochopení.

Podle předsedkyně rozpočtového výboru sněmovny Miloslavy Vostré (KSČM) si nikdo nemůže myslet, že přímo volený prezident bude jen ceremoniální kývač a robot na podpisy. »Loutku na postu prezidenta bychom si jistě nepřáli. Tak proč ten úžas nad rozhodnutím prezidenta, který byl zvolen v přímé volbě? Navíc důvěra v něj stoupá, jak říkají průzkumy veřejného mínění,« povšimla si Vostrá, podle níž by přímá volba nedávala smysl, kdyby měla produkovat nemastné neslané pseudopolitiky bez názoru.

Předsedkyně rozpočtového výboru sněmovny Miloslava Vostrá (KSČM).

»Někteří politici si zjevně nepřejí na postu prezidenta myslícího a přemýšlejícího člověka. Rádi by k podpisům naprogramovaného robota, nejlépe v barvách, které si tito rádoby politici určí. Je však otázkou, jak by tuto variantu ohodnotili lidé,« uvedla Vostrá.

Podle Vostré navíc za současnou krizi rozhodně nemůže jen prezidentova svéhlavost, jak tvrdí pravicoví komentátoři. »Ruku na srdce by si měla položit hlavně ČSSD, která tento letní kolotoč roztočila,« podotkla Vostrá.

Z lůna ČSSD zní poměrně široké spektrum názorů. Například hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, ač jinak znám jako Zemanův kritik, uvedl, že řešení má v rukou sám Šmarda. Měl by podle něj zvážit, jak bude dál postupovat. Naznačil, že řešením by mohla být i nová kandidatura, nebo směna resortů ve vládě. Netolický by se prý nebránil tomu, kdyby ČSSD kulturu vyměnila za mnohem vlivnější ministerstvo pro místní rozvoj.

Podle Jiřího Říhy z královéhradecké ČSSD by měla sociální demokracie vládu opustit. Také podle krajského šéfa Petra Krčála už není nač čekat. »Protahování této agónie pro sociální demokracii nemá smysl,« uvedl Krčál. Kandidátka na šéfku ČSSD z loňského sjezdu Romana Žatecká si servítky nebrala. »Vláda je úplně přesolená bramboračka, která si zaslouží jen vylejt,« konstatovala. Překvapivě pro odchod z vlády se naopak vyslovil také bývalý místopředseda Jiřího Zimola. Má ale zcela jiné důvody pro odchod než jeho kolegové. Prohlásil, že odvolání ministra Staňka byla chyba a stály za ní mocenské zájmy kolem sociálních demokratů Miroslava Pocheho a Romana Onderky. »I když jsem bojoval za to, aby šla ČSSD do koaliční vlády a v ní se svou prací rehabilitovala, v současné době se domnívám, že by ČSSD měla vládu opustit. Především proto, že jediný zisk z toho mají někteří sociálnědemokratičtí straničtí šíbři, kteří se nechali zaměstnat na ministerstvech a jimi spravovaných organizacích, a nikoli ČSSD, jak jsem si přál a očekával,« uvedl Zimola. Jihočeský exhejtman podotkl, že mocenské zájmy Pocheho a Onderky straně ubližují. »Jsou to právě tito lidé, kteří jsou za současnou situaci odpovědní a kteří přispěli k dalšímu pádu preferencí ČSSD,« řekl Zimola. Podobný názor má bývalý sociálnědemokratický jihomoravský hejtman Michal Hašek. Podle něj právě Onderka krizi odstartoval, když v květnu v televizních debatách útočil na Staňka.

Ozývají se ale i hlasy, že by ČSSD z vlády odcházet neměla. Například místopředseda krajského výboru Plzeňského kraje Zdeněk Honz nebyl příznivcem vstupu ČSSD do vlády, nyní ale setrvání v kabinetu považuje za jedinou hypotetickou záchranu strany. Honz se navíc domnívá, že Hamáček prezidentovi slíbil, že Staněk zůstane a že nikoho jiného navrhovat nebude, což porušil. Také podle předsedy středočeské ČSSD Robina Povšíka by sociální demokracie neměla kvůli sporu o ministra kultury opouštět vládu.

(ste)