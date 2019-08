Slavia suverénně vyhrála v Č. Budějovicích

Fotbalisté Slavie v předehrávce 6. kola první ligy zvítězili v Českých Budějovicích 3:0. Obhájce titulu rozhodl až v druhém poločase, kdy se trefili Nicolae Stanciu, Peter Olayinka a Milan Škoda. Pražané popáté v sezoně vyhráli a vedou neúplnou tabulku o šest bodů. Zároveň se vítězně naladili na úterní úvodní duel 4. předkola Ligy mistrů v Kluži. Jihočeský nováček podruhé za sebou nebodoval, doma nevyhrál ani čtvrtý zápas v ročníku a s pěti body je dvanáctý.

Zatímco před necelými třemi týdny České Budějovice doma potrápily Spartu a vybojovaly s ní remízu 2:2, druhý tým z pražských »S« se ukázal jako výrazně zdatnější soupeř. Slavia od začátku utkání zatlačila Dynamo do defenzivy a bylo pouze otázkou času, kdy tým trenéra Trpišovského udeří.

Hosté se však přes evidentní herní suverenitu dlouho trápili v koncovce. Ve 12. minutě Coufalovu střelu vyrazil brankář Staněk, ve 21. minutě po rohu hlavičkoval nad břevno Hilál, který poprvé v ligové sezoně nastoupil v základní sestavě.

O pár sekund později opět po rohu mířil do stejných míst Hovorka. Ve 23. minutě po Coufalově autovém vhazování střílel z dobré pozice Souček do středu branky, kde stál připravený Staněk.

Českým Budějovicím se podařilo uhájit první poločas bez inkasovaného gólu, ale Slavia se prosadila hned v úvodu druhé části. Ve 48. minutě vypálil rumunský záložník Stanciu a jeho střela zapadla k tyči Staňkovy branky. Nejdražší letní posila červenobílých a bývalý sparťan se trefil podruhé v sezoně.

Od té chvíle Slavia trochu snížila tempo, kontrolovala hru, ale i tak se dostávala do šancí. V jedné z nich se v 76. minutě prosadil Olayinka, který technickou střelou ke stejné tyči jako Stanciu zvýšil na 2:0.

Šest minut před koncem se dočkal první branky v sezoně střídající Škoda, který hlavičkou z malého vápna zakončil povedenou kombinaci. Blízko ke čtvrtému gólu měl Hušbauer, jemuž po technické střele zkazilo radost břevno. Už v nastavení sudí Julínek kvůli předchozímu autu neuznal Škodovi druhou trefu v utkání.

David Horejš (trenér Č. Budějovic): »Mrzí nás, že jsme nenavázali na předchozí domácí zápasy. Ale je třeba přiznat, že Slavia byla od začátku lepší a dostala nás pod tlak. Hráčům ani nemám co vytknout, prohráli jsme s lepším soupeřem. Chtěli jsme hrát aktivně, napadat rozehrávku, ale to se nám s ohledem na kvalitu soupeře nevedlo.«

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): »Vstoupili jsme do utkání dobře, hráli jsme dobře po celém hřišti až na posledních 20 metrů, kde jsme volili špatná řešení. Ve druhém poločase se to zlepšilo a pomohl nám gól Stanciua. Stanciu jde postupně nahoru. Dneska vypadal líp než před týdnem s Libercem. Je varianta, že by nastoupil v úterý v Kluži, zná protihráče, prostředí a ligu.«

Dynamo České Budějovice - Slavia Praha 0:3 (0:0)

Branky: 48. Stanciu, 76. Olayinka, 84. Škoda. Rozhodčí: Julínek - Dobrovolný, Podaný - Marek (video). ŽK: Novák, Táborský - Kúdela, Zelený. Diváci: 6681 (vyprodáno).

Č. Budějovice: Staněk - Čolič, Havel, Novák, Kladrubský (79. Helešic) - Schranz, Javorek, Provod, Čavoš (69. Táborský), Mršič (61. Brandner) - Ledecký. Trenér: Horejš.

Slavia: Kolář - Coufal, Hovorka, Kúdela, Zelený - Masopust (65. Van Buren), Souček, Hušbauer, Stanciu (78. Traoré), Olayinka - Hilál (75. Škoda). Trenér: Trpišovský.

1. Slavia 6 5 1 0 11:1 16 2. Jablonec 5 3 1 1 11:4 10 3. Plzeň 5 3 1 1 8:6 10 4. Ostrava 5 3 0 2 9:6 9 5. Boleslav 4 3 0 1 9:7 9 6. Slovácko 5 3 0 2 5:8 9 7. Sparta 5 2 1 2 10:8 7 8. Příbram 5 2 1 2 6:7 7 9. Olomouc 5 2 1 2 4:5 7 10. Zlín 5 2 0 3 3:4 6 11. Opava 5 2 0 3 4:8 6 12. Budějovice 6 1 2 3 5:9 5 13. Bohemians 5 1 1 3 7:9 4 14. Teplice 4 1 1 2 3:7 4 15. Liberec 5 1 0 4 4:7 3 16. Karviná 5 0 2 3 4:7 2

(red)