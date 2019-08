Jan Kříž si odveze z MS stříbro v disciplíně rychlost lezení. FOTO - archiv

Stříbrný rychlík Kříž

Sportovní lezec Jan Kříž získal na mistrovství světa v Hačiodži stříbro v závodech na rychlost a má první medaili ze světového šampionátu dospělých. Ve vyřazovacích bojích prohrál na patnáctimetrové stěně až ve finále, v němž těsně nestačil na Itala Ludovica Fossaliho. Mistr světa v lezení na obtížnost Adam Ondra skončil na 58. místě a kvalifikoval se do kombinace, v níž obhajuje stříbro.

»Udělal jsem si osobák časem 7,86, což je na mne celkem dobrý výkon (i když ve srovnání s nejlepšími je to dost pomalé). Velká gratulace stříbrnému krajanovi Janu Křížovi,« napsal Ondra na instagramu.

Třiadvacetiletý Kříž postoupil z kvalifikace jako dvanáctý. V osmifinále vyřadil Číňana Lung Cchaa, ve čtvrtfinále zdolal obhájce titulu a světového rekordmana Íránce Rezu Alipúra a v semifinále si poradil s Rusem Stanislavem Kokorinem, který nakonec obhájil bronz. Mezi ženami triumfovala Polka Aleksandra Miroslawová.

»Kdyby mi to někdo řekl před odletem nebo dneska ráno, tak nevěřím. Je neskutečný pocit být mezi nejlepšími na světě. Neskutečný zážitek,« řekl Kříž Radiožurnálu. »V posledních pár krocích se mi zamotalo lano, to mě trošku rozhodilo, ale pokračoval jsem dál. Potom mi to ale překáželo i do dohmatování, takže jsem nakonec nesepnul tlačítko,« uvedl. Proto ve finále neměl zapsán čas, nýbrž pád.

Juniorský mistr světa z roku 2014 Kříž, jemuž ve světovém žebříčku patří devátá příčka, vylepšil loňské osmé místo z Innsbrucku. V rychlosti se postaral o třetí českou medaili z MS po Milanu Benianovi a Liboru Hrozovi, kteří rovněž získali stříbro v letech 1995 respektive 2012. Celková česká bilance je šest zlatých, deset stříbrných a čtyři bronzové medaile.

Při lezení na rychlost zdolávají závodníci na 15 metrů vysoké stěně cestu, která je unifikovaná světovou lezeckou federací. Na olympijské hry v Tokiu, kde bude mít sportovní lezení premiéru, se kvalifikuje sedm nejlepších z kombinace.

Mezi 20 postupujících se Ondra kvalifikoval z druhého místa, lepší součin všech tří disciplín měl pouze japonský mistr světa v boulderingu Tomoa Narasaki. Křížovi postup unikl o dvě příčky. V pondělním semifinále se začne od nuly, osm nejlepších se kvalifikuje do středečního finále.

Pořadí lezení na rychlost:

Muži: 1. Fossali (It.) 6,871, 2. Kříž pád, 3. Kokorin (Rus.), ...v kvalifikaci 58. Ondra, 85. M. Stráník, 88. Konečný.

Ženy: 1. Miroslawová (Pol.) 7,129, 2. Ti Niou (Čína) 8,363, 3. Jaubertová (Fr.).

(čtk)