FOTO - Pixabay

Kluci a holky v ČR mají skvělou školní docházku

Pomalu se blíží konec prázdnin a s nimi také začátek nového školního roku. Některé děti se už do školy těší, některé méně, a jsou i takové, které si je o týden o dva prodlouží. Místo do školních lavic zamíří většinou do teplých krajin.

Ceny zájezdů klesají u některých cestovek o dvacet i třicet procent a rodiče či prarodiče dopřejí školákům ještě několik dní na Jadranu, v Egyptě, Itálii či jinde. Zkrátka a dobře – místo prvního zvonění je čeká prodloužené léto někde za hranicemi všedních školních dnů. Obdobně se to ostatně děje i v posledních dvou týdnech června. I těsně před začátkem prázdnin někteří rodiče spěchají s dětmi do teplých krajin, kde je v té době ještě o dost levněji a také méně turistů. A jak zní nejčastější omluvenky rodičů, kteří chtějí uvolnit své děti ze školy? Dovolená na zotavenou! Rodiče jsou podle školského zákona povinni zajistit, aby žák docházel řádně do školy. Poslední slovo v případě omluvenky má vedení školy.

»Za léta učitelské praxe jsem nezaznamenal mnoho případů uvolňování dětí v době školního roku na dovolenou s rodiči. Byly to spíše výjimečné případy, kdy dovolená rodičů zasahovala právě do tohoto období. O uvolnění rozhodoval ředitel a ten vždy dbal na doporučení třídního učitele. Většinou se jednalo o konec školního roku, kdy byly známky uzavřené. Sami rodiče požádali o učivo na zmíněnou dobu a to s dětmi pečlivě probrali. Je pravda, že jako učitel jsem zažil jen cenu zájezdů nejvyšší,« řekl Haló novinám člen školského výboru Sněmovny Ivo Pojezný (KSČM) s tím, že to byl pro málo placené povolání velký hendikep.

S rodiči na prázdninách po prázdninách neznamená být za školou

Pokud si někdo myslí, že čeští, moravští a slezští školáci z různých důvodů během školního roku hodně hodin vyučování zameškávají, je na velkém omylu. Opak je pravdou. Ačkoli je Česká republika v omluvě absencí školáků možná benevolentnější než jiné země – nebo se to mnohým nezasvěceným tak může alespoň jevit, žáků, kteří nezameškají v průběhu školního roku ani jeden den výuky, je přes neuvěřitelných 90 procent! V docházce vedou vzorní Japonci (98 %), zatímco veselí a bezstarostní Italové jsou, jak jinak, až na konci žebříčku (45 %), čím chlubit se nemají ani naši sousedé Slováci, kteří skončili jen maličko lépe než italské děti (49 %).

Tolerance, byť rodiči omlouvaných dětských absencí, je velmi přísná v sousedním Německu. Vlastně se dá říci, že tam ani žádná benevolence neexistuje. Německý školák může v lavici chybět, jen pokud je nemocný, nebo v jeho rodině někdo zemřel. Pokud by si však rodiče s dětmi během školního roku vyjeli na dovolenou, hrozí jim docela vysoké pokuty. Proto tedy nepomlouvejme německé důchodce, že si užívají příjemné podzimní měsíce pod teplým jižním sluncem u moře sami bez vnoučat. Není to z lenosti ani z šetřílkovství. Pokud je někdo načapá – a kontroly prý bývají na letištích i na hraničních přechodech, rodič dotyčných školáků může přijít o pět set až tisíc euro! To už je pro leckoho velký zářez do peněženky, s prodloužením prázdnin své ratolesti si to proto spořiví Němci většinou raději rozmyslí.

Ivo Pojezný však chápe, že čeští rodiče s menšími příjmy by mohli využívat předsezónních či posezónních slev na rodinnou dovolenou. »Nemyslím si, že by tyto velmi sporadické případy byly problémem českého školství. V tomto máme velmi svědomité rodiče, kteří vědí, co je pro jejich děti priorita a rozhodně takovou možnost běžně nezneužívají,« zdůraznil komunistický poslanec. Již zmíněný výzkum z roku 2015 mu dává za pravdu. České děti jsou prostě šprti a žádní ulejváci.

(ku)