Co sledují »Husákovy děti«?

Podle studie společnosti Nielsen Admosphere Video na internetu 2019 sledují respondenti ve věku 37 až 51 let nejvíce seriály, a hltají je hned po několika dílech. »Navíc je mezi Husákovými dětmi poměrně rozšířený styl, který se v angličtině označuje jako binge-watching, tedy zhlédnutí více dílů najednou, což preferuje 47 procent z nich,« uvedla k průzkumu Lucie Vlčková z Nielsen Admosphere.

Nevím, jestli jsem bez této informace mohl vůbec existovat, ale když už se ke mně dostala, rád bych se k ní velmi stručně vyjádřil.

Zaprvé. Vždycky se mi ježí chlupy i vlasy, když slyším spojení »Husákovy děti«. Přiznávám sice, že legendární píseň od skupiny Chinaski, která toto spojení zpopularizovala i mezi později narozenými, se mi moc líbí, nicméně má to i háček. Spadám sice do období mezi 37 a 51 lety věku, ale jsem si docela dobře jistý, že prezident Gustáv Husák nebyl můj otec…

A zadruhé? Ačkoli nemám příliš času sledovat na internetu cokoli, kromě informací potřebných pro moji práci, nedivím se nikomu, že vyhledává předlistopadové seriály, z nichž některé sice televize (až na tu veřejnoprávní, žel) milostivě začaly vysílat, ovšem mnohé stále leží v šuplíku a jsou dostupné právě jen na informační dálnici zvané internet. Jako dnes ostatně téměř všechno…

Ony předlistopadové seriály, ať už si o nich myslíme cokoli, měly nespornou filmařskou kvalitu. Když se podíváte na Okres na severu, Syny a dcery Jakuba skláře, Inženýrskou odyseu či nezapomenutelného majora Zemana, nikdy to nebyly věci šité horkou jehlou. Herecké výkony v tehdejší době a dnes – to je jako nebe a dudy. V současnosti se vytvářejí bezmála nekonečné seriály podle hesla »jeden den napíšete, druhý den natočíte«. Hrají v nich modelky, »missky«, rappeři či jiní neherci – a výsledek je tristní. Ano, u některých lidí mají sledovanost a nikomu ho neberu. Jen jsem jako dítě sedmdesátých let (nikoli prosím »Husákovo«) cítil potřebu naznačit, že my jsme vyrůstali na něčem jiném a máme tudíž i jiné nároky na filmařskou kvalitu…

Petr KOJZAR