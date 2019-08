Velmi nebezpečně vypouštěný džin

Zásadním problémem při změně klimatu je růst populace, shrnul závěry Mezinárodního panelu pro změnu klimatu v Ženevě český zástupce Radim Tolasz (Haló noviny, 12. 8. 2019). Chci věřit, že jde o úlet, neuvědoměné zjednodušení a zkreslení reálného stavu, jeho příčin a možných řešení. Proč?

Myšlenka, že planetu Zemi ohrožuje růst populace, není nová a tak jednoduchá, jak by se ze závěru ženevského panelu mohlo zdát. Značnou pozornost jí věnoval již před více než 200 lety významný politický ekonom a sociolog Thomas Malthus tvrdící, že příčinou bídy jsou lidské pudy (potravní a rozmnožovací). Lidstvo podle něj nemá neomezené možnosti ke svému růstu. Je svázáno »populačním zákonem«, podle něhož podmínky obživy rostou lineárně, zatímco populace geometricky. Upozorňoval i na nebezpečí omezenosti množství zemědělské půdy a z toho implikovaného zákona klesajících výnosů. Názory anglikánského pastora byly ještě za jeho života kritizovány, později i Karlem Marxem. Nicméně se cyklicky opakovaly, a to až v silně asociálních, rasových či xenofobních podobách.

Přiznejme, že neuplyne den, abychom někde nečetli nebo neslyšeli odsuzující, urážlivé či dehonestující výroky o parazitech na sociálních dávkách (Malthus odmítal sociální zákonodárství jako celek), apriorní nepodložené odsudky Židů, Rómů, Číňanů, muslimů, černochů a dalších, kteří nepatří do našeho »civilizačního prostoru«, přinášejí jen nejistoty, potenciální konflikty a latentní nebezpečí pro nás, vyvolence v středoevropské kotlině. Vzpomínáte? Otroctví, koloniální výboje, křížové války. Vše pod hlavičkou zničení těch, kteří jsou odlišní, a proto nebezpeční pro budoucnost nás i celé Země. Nebo jsme zapomněli, že to je teprve (už?) 80 let, co jeden malíř pokojů zahájil plánované vyvražďování milionů lidí jen proto, že byli např. Slované? Nebo nám už nic neříká Lebensraum? Vyčištění »východního prostoru« pro rasově odpovídající osídlence z přelidněné Říše?

Jsem dalek tomu podezírat účastníky ženevského panelu či šiřitele jeho závěrů z nečestných pohnutek. Nemohu však nevidět, že prosté konstatování, že »planetě Zemi růst populace nesvědčí«, znamená bez dalšího vysvětlení a kontextu, bez srozumitelného a hlavně reálného návrhu řešení velmi nebezpečné vypouštění džina, který může napáchat velké zlo planetárního rozměru.

Ladislav ŠAFRÁNEK