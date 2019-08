FOTO – Haló noviny/Roman BLAŠKO

Nejsme žádné podřadné národy!

Jako každý rok touto dobou se lidé také uplynulou sobotu sešli v Dubňanech na 29. setkání občanů a mládeže v souvislosti se 74. výročím osvobození Československa a 75. výročím Slovenského národního povstání.

V rozlehlém dubňanském sportovním areálu se před zahájením hlavního programu pohodlně usadilo okolo 500 lidí. Pod heslem »Naše národy hranice nerozdělí« vystoupila s projevem celá řada řečníků. Jako prvního vyzvala předsedkyně OV KSČM v Hodoníně Lenka Ingrová prvního místopředsedu ÚV KSČM Petra Šimůnka. Dále byli přítomni a promluvili předseda Komunistické strany Slovenska Jozef Hrdlička, předseda klubu poslanců PS PČR za KSČM Pavel Kováčik, europoslankyně a místopředsedkyně ÚV KSČM Kateřina Konečná, poslankyně a předsedkyně ústřední revizní komise ÚV KSČM Marie Pěnčíková, místopředseda ÚV KSČM Václav Ort, předsedkyně ústřední rozhodčí komise ÚV KSČM Helena Vrzalová, předsedkyně KV KSČM Marta Semelová, předseda KV KSČM Jihomoravského kraje Pavel Březa, předseda klubu krajských zastupitelů jihomoravského kraje Stanislav Navrkal, předseda MěV KSČM Brno Martin Říha, předseda OV KSČM Vyškov Filip Zachariaš, předseda OV KSČM Blansko Emil Pernica, radní města Dubňany za KSČM Josef Ilčík a další. Slovenskou levicovou frontu mládeže reprezentoval Artur Bekmatov.

Úcta k našim předkům

Konečná ve svém projevu mimo jiné řekla: »Nezapomeneme, co všechno pro naše národy naši předkové vybudovali a jaké oběti museli přinést, abychom se dnes tady mohli sejít, mohli diskutovat a mohli společně žít v našich krásných vlastech. I když se o to někteří snažili, Čechy a Slováky žádné hranice nerozdělí.«

»Scházíme se v době, kdy právě výsledky druhé světové války jsou zkreslovány. Ze zločinců se pár set kilometrů odtud, na Ukrajině, dělají hrdinové a z opravdových hrdinů zločinci! Minulý týden si dokonce pražský primátor pustil hubu na špacír a všem nám sdělil, že Rudá armáda přijela do osvobozené Prahy. Primátor Hřib tak navázal na všechna negativa svých předchůdců a potvrdil fakt, že Praha je často stát ve státě, ale my všichni komunisté víme, že právě naši pražští komunisté bojují a rozumí celé naší republice,« připomněla Konečná. »Primátor tak plivl na odkaz všech našich předků, rudoarmějců a všech těch, kteří osvobozovali naši vlast Československo a položili své životy, abychom tady mohli žít. A především, abychom mohli mluvit naším jazykem,« dodala.

»Není překvapením už každoroční maňáskování našich vládních představitelů na sjezdech sudetských Němců. V minulosti Bělobrádků, Hermanů a letos se tam k mému překvapení objevila i ex-ministryně za ČSSD Michaela Marksová. Pozor, podobnost s největším myslitelem druhého tisíciletí Karlem Marxem je čistě náhodná,« uvedla Konečná s tím, že mu nesahá vůbec nikam. »A ano, na sjezdu těch sudetských Němců, kvůli nimž Čechoslováci museli odejít z pohraničí v České republice, jsme došli tak daleko, že už se začaly prolamovat Benešovy dekrety. To, co předvedl soudní případ ‚Walderode‘, nám musí být nejen varováním, ale tou poslední tečkou, kde nesmíme zůstat mlčet, nesmíme to nechat dojít takto daleko. Na tohle někteří rádi zapomínají a vytahují své růžky a budou chtít od nás víc a víc. A my všichni si musíme uvědomit, že je nepřípustné prolomit Benešovy dekrety. Tak právě tohle je největším nebezpečím této doby! Zabrali nás tehdy, a klidně si nás zaberou znova. Ale my se nedáme!« ujistila Konečná.

Následně upozornila, jak se nás právě Němci snaží prostřednictvím EU krmit potravinami nižší kvality. »Na druhou stranu nás tady ti samí Němci a Francouzi a jejich korporace krmí předraženými šunty a tvrdí, že nám vlastně chutnají. Zatím jsem nepotkala nikoho, kdo by mně osobně řekl, že by mu chutnalo ve vepřové konzervě 20 procent masa, a že v sýru nemusí být mléko. Můžeme být rádi, že máme krásné barevné obaly, a ještě si za ně můžeme zaplatit víc. To všechno se dnes děje. To všechno vlastně v podstatě ukazuje obrovské nepochopení toho, co trápí naše národy, a já jsem moc ráda, že předseda KSS o tom tady už mluvil. Že máme kolegiální oporu ve Slovácích, Maďarech, v Polsku, ale i v řadě jiných národů proti tomu, abychom se tady nenechali krmit nekvalitními potravinami. Věřte mi, že se musíme tomuto postavit v každém případě, abychom dali najevo, že nejsme žádné podřadné národy!« dodala europoslankyně KSČM.

Dubňany zalité sluncem

Celá akce se hlavnímu organizátoru OV KSČM Hodonín velmi povedla. Poděkování patří i všem, kdo přispěli finančně, věcně či přidali jakkoli ruku k dílu. Byly zde tradičně k vidění stánky Klubu levicových žen nebo Komunistického svazu mládeže. K poslechu hrála nejen Slovácká kapela Romana Horňáčka, ale také známá kapela Karel Gott revival, která doprovází skoro všechny významné akce KSČM. Cimbálová muzika Hudci z Lanžhotu zase zahřála u srdce ty, kteří mají rádi lidový folklor. Takže se vesele tančilo, zpívalo, ale i diskutovalo. Průběh programu obohatily mažoretky Rošťandy ze Šardic. Všude bylo dostatek pohoštění, například pečené prase, či opékané pravé moravské klobásy, pivo, víno, a i ten moravský lék zvaný »slivovica« se našel. V tombole si každý přál vyhrát vysavač de luxe. A děti se nejvíc vyřádily na nafukovacím hradu. To vše bylo zalité sluncem a hlavně dobrou náladou.

(brom)