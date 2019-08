Šmarda by se měl vzdát nominace, míní Babiš

Premiér Andrej Babiš (ANO) si přeje, aby pokračovala koalice hnutí ANO a ČSSD. Pro zachování spolupráce prý dělá všechno. Kandidát ČSSD na ministra kultury Michal Šmarda (ČSSD) by se podle něj měl vzdát nominace. Premiér to řekl serveru iDnes.

Předseda ČSSD Jan Hamáček v sobotu uvedl, že ČSSD se vyjádřila už několikrát, zda chce ve vládě být. »Ale můžu to zopakovat. Ano, za předpokladu, že bude dodržována Ústava a koaliční smlouva a schválený rozpočet nám umožní fungování našich ministerstev,« napsal na Twitteru.

»Oranžová nám trochu bledne. Uzavřená smlouva je patrně pro místopředsedu Šmardu jen pamflet. Kritika, i když účelově obarvená na koaličního partnera, je denním chlebem adepta na ministra kultury. Zamést si před vlastním prahem zapomíná,« uvedla předsedkyně sněmovního rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM). »Když mne někde nechtějí, netlačím se tam, byť by to bylo křeslo ministra. To vytoužené Šmardovo je notně houpací. Vzdát se ho však asi nechce, chce být ministrem za každou cenu. Jaký dopad má tato komedie na ČSSD jej příliš netrápí. Jenže nejde jen o něj, handrkování bohužel dopadá na všechny. Vládní půtky vytvářejí dojem nestability doma i v zahraničí a toto rozhodně nikdo nechce. Žít se dá i bez ministerského křesla, nemyslíte?« dodala.

Babiš trvá na tom, že žádný z dokumentů neporušil on ani prezident Miloš Zeman. »Já jsem koaliční dohodu respektoval a respektuji ji, ale nemohu přehlížet řadu vyjádření pana Šmardy, kdy on ještě ani není ve vládě a už tu vládu rozvrací,« uvedl. Pokud Šmarda chce ČSSD pomoci, měl by se kandidatury vzdát, míní Babiš. »A ať ČSSD přijde s jiným jménem a projedná to se mnou podle koaliční smlouvy,« uvedl. I ČSSD podle názoru premiéra už pochopila, že další trvání na místopředsedovi strany Šmardovi je nesmyslné, stejně jako celý několikaměsíční spor o výměnu ministra kultury. »Předpokládám, že změní názor,« konstatoval Babiš.

Potřebuje Hamáček osvěžit paměť?

Hamáček v reakci na Babišova slova o Šmardovi uvedl, že je překvapen, že premiér změnil názor, když Šmardu na ministra prezidentovi sám navrhl. Nad tímto prohlášením se Vostrá pozastavila. »Možná by stálo za to osvěžit panu předsedovi ČSSD paměť. Navržen byl pan Šmarda na základě koaliční smlouvy, ne že by to bylo ‚přání‘ pana premiéra. A popravdě, po výrocích a mediálních ‚útocích‘ navrženého kandidáta v poslední době vůči vládě a některým ministrům, si také nedokážu představit, jak by probíhala spolupráce ve vládě v případě jeho jmenování ministrem,« reagovala Vostrá.

Premiér odmítá, že by řešením mohla být výměna postů ve vládě, kdy by se ANO ujalo řízení kultury výměnou za jiný resort. Vyloučil také, že by sháněl poslance, kteří by mu pomohli udržet ve Sněmovně vládu i v případě, že by ji opustila ČSSD. Neumí si prý představit, že by ČSSD z kabinetu odešla. »Pro ni je účast ve vládě velice výhodná. Možná by bylo lepší udělat za tím nějakou čáru a začít jakoby od začátku,« navrhl.

Kvůli krizi kolem Šmardy má Babiš na úterý domluvenou schůzku s prezidentem, ještě předtím by se měl sejít s Hamáčkem. V pátek by mohlo situaci opětovně řešit předsednictvo sociální demokracie, které je nejdůležitějším orgánem mezi sjezdy.

(jad)