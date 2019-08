Delon se zotavuje

Zdravotní stav francouzského herce Alaina Delona se zlepšuje. Na Instagramu to oznámil mladší hercův syn Alain-Fabien s připojenou fotografií.

Jeho třiaosmdesátiletý otec před několika týdny prodělal kardiovaskulární příhodu s lehkým krvácením do mozku a zotavuje se ve Švýcarsku. »Děkuji za vaše četné vzkazy, které mne dojímají. Jak se můžete podívat, je mu čím dál lépe. Líbá vás,« napsal Alain-Fabien k fotografii s široce se usmívajícím Delonem.

Předminulý týden Delonův starší syn Anthony oznámil otcovy čerstvé zdravotní problémy i to, že odjel na kliniku do Švýcarska, kde žije jeho dcera. Delon byl podle Anthonyho operován v pařížské nemocnici Pitié-Salpetriere a tři týdny byl na jednotce intenzivní péče.

V červnu zdroj z Delonovy profesionální branže oznámil, že herec byl přijat do americké nemocnice v Neuilly kvůli závratím a bolestem hlavy. »Jsou to symptomy související jistě se srdeční arytmií, kterou Delon trpí. Bylo to jenom preventivní vyšetření, měl by být brzy propuštěn,« sdělil tehdy toto zdroj.

Minulý pátek Delonova dcera Anouchka napsala na Instagramu, že otec začal plánovat příští projekty. »Má velké štěstí, všechno dopadlo dobře. Není se čemu divit, je to bojovník. Bude v dobrých rukou a dostane se z potíží. Děkuje fanouškům a přátelům za podporu a množství vzkazů. Zotavuje se díky vám,« uvedla Anouchka.

Delon, který u filmu působí 60 let, převzal v květnu na festivalu v Cannes Zlatou plamu za celoživotní dílo.

(čtk)