FOTO - Pixabay

Jordánsko se bojí židovského nátlaku

V Jordánsku zastavili přípravy na natáčení filmu o podvodu s ukradenou památkou. Mělo v něm jít o prodej kamene s hebrejským nápisem nalezeným ve skalním městě Petra.

Podle kritiků by to mohlo vyvolat nároky Izraelců na jordánské území. Režisér Muhajaddín Kandúr takový argument považuje za dětinský a naivní, avšak herci, kteří byli do filmu vybráni, začali z obav ze zpolitizování věci svou účast odříkat, informovala agentura AP.

Scénář filmu Džábir (Jaber) je založen na stejnojmenné knize. Jordánský chlapec v něm najde v údolí Petra kámen s hebrejským nápisem a chce ho prodat tomu, kdo nabídne nejvíc. Izraelští zájemci, kteří se o nálezu dozvědí, za ním vyšlou členy ruského gangu s pověřením, že kámen musejí získat za každou cenu. Oponenti jsou toho názoru, že pouhá zmínka o historické přítomnosti Židů v dnešním Jordánsku by mohla otevřít dveře debatě o izraelských územních nárocích na hášimovské království podobně, jako si Židé činí nárok na Judeu a Samaří, tedy dnešní palestinský Západní břeh Jordánu.

»Jakákoli zmínka o židovské historii v Jordánsku může vést k politickým nárokům,« prohlásil Alí Ilajan, který měl hrát jordánského policistu, avšak kvůli svému nesouhlasu s námětem se role vzdal.

Jordánsko a Izrael po podpisu mírové smlouvy rozvíjejí projekty spolupráce v oblasti energetiky, bezpečnosti nebo sdílení vody, avšak vztahy se nezlepšují, spíše zhoršují. Loni jordánský král Abdalláh II. neobnovil tu část dohody týkající se přístupu k obdělávané půdě, před dvěma lety vznikl konflikt, když strážce z izraelského velvyslanectví v Ammánu začal střílet, když byl údajně napaden s pomocí šroubováku. Zabil dva Jordánce a Izrael se musel za incident omluvit.

Byť existují archeologické doklady o židovské přítomnosti v Jordánsku, pouze velmi extremističtí Izraelci hovoří o nárocích na oba břehy řeky Jordán. Izrael zatím okupuje jen ten západní. Obyčejní Jordánci, z nichž mnozí jsou palestinští uprchlíci s kontakty na Palestinu, na Izrael pohlížejí nepřátelsky.

Natáčení mělo začít v srpnu, ale kvůli neshodám kolem scénáře bylo odloženo. O tématu se diskutuje široce na sociálních sítích, vláda požádala Kandúra, aby přípravy přerušil, dokud se k filmu nevysloví patřičná komise. »Nejsme proti Židům jako takovým, ale proti Izraeli jako okupantovi, který zneužívá víru k získání území,« řekl bývalý šéf jordánského hereckého svazu Sárí Asad, který patří ke kritikům připravovaného filmu. Ammánský politický analytik Daúd Kuttáb řekl, že »jordánští představitelé se většinou snaží napětí vyplývající z nespokojenosti Jordánců se vztahy k Izraeli rozptýlit, ale v tomto případě tak neučinili«.

(čtk)