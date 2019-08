Prý šlo o »státní terorismus«

Ve čtvrtek se Česká televize vrátila k zadrženému tankeru v Gibraltaru, jenž plul pod íránskou vlajkou a mířil údajně do Sýrie. Poprvé jsme mohli však slyšet, že vlastně původci dalších událostí, které následovaly, byli Britové a ne Íránci. Ti jen v odpovědi zase zadrželi anglickou loď v Hormúzském průlivu. Před několika týdny jsme mohli slyšet slova o opačném průběhu akce. První podle našeho prvního média byli tehdy jmenováni Íránci, druzí, jak bylo naznačeno, teprve Angličané. Dnes je už všechno jinak. Ve čtvrtek jsme se totiž dozvěděli, že íránský tanker byl propuštěn. Dozvěděli jsme se také, že byl původně zadržen proto, že vezl ropu do Sýrie, tedy Asádovi, a to se nesmí, protože na ni platí embargo Evropské unie. Ropa prý, jak se najednou zjistilo, ač se neví, proč s takovým zpožděním, směřovala jinam, než kam se původně tvrdilo. Kam to bylo? Nevíme. A ani to není důležité. Prostě dalo by se říci »vlk se nažral a koza zůstala celá«. Britové totiž pochopili, že Íránci jsou schopni adekvátně odpovědět a to ve stylu »oko za oko, zub za zub«, když – znáte to – »ty mé tetě, já tvé tetě«. Ale aby nějak svět byl obalamucen a ti, kteří spor začali, se mohli cítit jeho vítězi, kdežto na těch druhých ulpěla všechna vina, dozvěděli jsme se, že britská akce bylo jen plnění rozhodnutí EU a pokus zabránit jeho porušení ze strany Íránu, kdežto - pokud jde o Íránce, šlo »o státní terorismus«. Opravdu, to nám jeden »panák« z britské strany s vážnou tváří sdělil přes mikrofon. Ani se nezačervenal, když obvinění vyslovil, ostatně nebylo by to pod nánosem makeupu vidět.

Takže, jakým právem Britové v mezinárodních vodách zadrželi íránskou loď, když Írán není členem Unie? To už opravdu i EU si myslí, že stejně jako Trump, který chce dělat ty, ty, ty na čínského prezidenta kvůli Hongkongu a tedy věci týkající se vnitřních záležitostí Číny, bude se plést do věcí nečlenských států? A to pod hlavičkou nikoli všeroztahující se Alinace NATO, ale pod »mírovou« vlajkou EU? Kdo vlastně začal s oním ve čtvrtek zmíněným »státním terorismem«? Nebyl to na samém počátku zásah proti íránské lodi, která vezla ropu nějakému kupci? Nešlo o narušení svobodné plavby? A jakým právem chtěla zabránit dovozu ropy do Sýrie, bylo-li to skutečně cílem plavidla? Írán totiž nesdílí stanoviska Evropské unie a vůbec se nemusí řídit eurounijním embargem. A Evropská unie není po USA druhým četníkem ve světě, který se bude plést do vnitřních věcí neunijních států. Jsou si toho Britové, navíc odcházející z EU, vědomi? Na rozdíl od nich si myslím, že to, co provedli, byl opravdu »státní terorismus« a zasloužil si adekvátní odvetu, což se také stalo.

Jaroslav KOJZAR