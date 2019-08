Sparta se našla. Ostrými pálil Hašek

Fotbalisté Sparty ve šlágru šestého kola první ligy doma porazili Ostravu 2:0 a připsali si třetí výhru v sezoně. Oba góly vstřelil během prvního poločasu Martin Hašek. Pražané si částečně spravili chuť po čtvrtečním vyřazení ve 3. předkole Evropské ligy s Trabzonsporem. Letenský tým v nejvyšší soutěži porazil Baník počtvrté za sebou a v sedmém z posledních osmi utkání. Dlužno dodat, že naprosto zaslouženě…

V základní sestavě Sparty chyběl nejlepší střelec Kanga, který zůstal jen na lavičce, od první minuty naopak dostal šanci další záložník Mandjeck. Ve středu obrany tentokrát nastoupili Hancko s Radakovičem.

Baník na Letnou nepřijel s defenzivní taktikou, nechtěl se dostat pod tlak domácích a v úvodu i častěji držel míč. V osmé minutě se Kuzmanovič dostal za obranu Sparty, ale míč před Nitou mu odskočil.

Od té chvíle se ale otevřený souboj začal přiklánět na stranu důslednějších sparťanů, kteří v 10. minutě otevřeli skóre. Po rychle kombinaci Sáčka s Hložkem se dostal do zakončení Hašek a pohotovou přízemní střelou k tyči poprvé překonal brankáře Budinského.

Břevno jako záchrana

Ostravští si po půl hodině hry vytvořili slibné šance na vyrovnání, ale Procházka obloučkem trefil břevno, Hrubého hlavičku chytil Nita a Kuzmanovič z ostrého úhlu netrefil branku. Na druhé straně křížnou ranou přestřelil i Kozák.

Sparta přidala pojistku ve 39. minutě. Po špatné domluvě hostující obrany se dostal míč opět k Haškovi a ten hlavou přehodil Budinského. Pro třiadvacetiletého záložníka to byly první soutěžní branky v ročníku.

»Člověk nikdy nemá být úplně spokojený, protože jsem měl i prostor dát další góly, ale jsem ohromně rád i za ty dva a moc si toho vážím,« zářil po utkání Martin Hašek.

Tettehovy šance

Po pauze už více než 14 tisíc diváků nesledovalo tak zajímavou podívanou a hra byla často přerušována. Dramatičtější byl až závěr utkání po příchodu střídajícího Tetteha v 72. minutě. Domácí útočník si po chvíli na hřišti vypracoval tři výborné šance, ale pokaždé ho vychytal Budinský, který zneškodnil i Haškovu možnost dokončit hattrick. Ostravští v této sezoně venku poprvé vyšli bodově naprázdno a na Letné prohráli popáté za sebou.

»O výsledku se rozhodovalo v první půli. My jsme z těch tří situací, co jsme měli, nic nedali, a to bylo klíčové. Sparta si to pak už ve druhém poločase pohlídala. My jsme tam u nich byli snad jen jednou,« litoval kouč Baníku Bohumil Páník. Jeho tým doposud v lize venku dvakrát zvítězil, do třetice všeho dobrého se však na pražské Letné nekonalo. »Je to především tím, že Sparta je kvalitní mužstvo a vytváří velký tlak na míč. Pak se udělají i chyby,« vysvětlil lodivod Ostravských.

Mandjeck nezklamal

Letná tentokrát hýřila spokojeností. »První poločas byl takový, jak jsme potřebovali. Pak nám malinko došly síly což je v náročném programu logické. Z Turecka jsme se vraceli nad ránem, ale i tak jsme měli víc šancí než soupeř a vyhráli zaslouženě. Jen jsme měli přidat ještě gól,« komentoval kouč Sparty duel Václav Jílek.

Překvapením bylo především nasazení Kamerunce Mandjecka. »Georges splnil, co jsme chtěli. Byl silný v prostoru, sbíral míče, a zároveň stihl být konstruktivní do rozehrávky. Zasloužil si šanci, protože dobře pracoval na tréninku. Láďa Krajčí odehrál všechno, tak jsme chtěli, ať si odpočine,« komentoval změnu na postu defenzivního záložníka Jílek.

Další rošádu opět provedl na stoperské dvojici, kde hráli Radakovič a Hancko. »Kromě jedné nebo dvou situací hráli kompaktně a kvalitně. Je to ale jen jedno utkání. Stoperská dvojice to musí potvrzovat v několika dalších zápasech,« řekl Jílek.

Podle něj po ne zcela povedeném vstupu do sezony bylo pro mužstvo klíčové získat tři body. »Nejde o to, zda jsme nastoupili proti Baníku. Na to, s kým hrajeme, jsme nekoukali. V naší situaci byla důležitá výhra,« zakončil Jílek.

Výborná atmosféra

Fotbalisté Sparty si pochvalovali zejména skvělou atmosféru v ochozech. Lidé se dobře bavili, fandili – a až na tisícovku hostujících příznivců – byli i spokojeni s výsledkem. »Byla to skvělá kulisa. Lidi byli fantastičtí, celý zápas nám fandili. Těší nás, že jsme jim mohli udělat radost, ale pořád je to jen jeden zápas. My musíme takové výkony opakovat pravidelně, abychom mohli pomýšlet na ty úplně nejvyšší příčky,« zhodnotil hrdina duelu Hašek.

»Byl plný stadion a my jsme hráli, co jsme si řekli. Chtěli jsme praktikovat vysoký presink, a to na Baník platilo. Góly jsou už jen třešnička,« připojil další záložník Michal Trávník. I on nicméně souhlasí s tím, že Sparta potřebuje takto hrát pravidelně, nikoli jen občas…

(pk)