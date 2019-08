Houpací křeslo

Oranžová nám trochu bledne. Uzavřená smlouva je patrně pro místopředsedu Šmardu jen pamflet. Kritika, i když účelově obarvená na koaličního partnera, je denním chlebem adepta na ministra kultury. Zamést si před vlastním prahem zapomíná. Když mne někde nechtějí, netlačím se tam, byť by to bylo křeslo ministra. To vytoužené Šmardovo je notně houpací. Vzdát se ho asi však nechce, chce být ministrem za každou cenu. Jaký dopad má tato komedie na ČSSD jej příliš netrápí. Jenže nejde jen o něj, handrkování bohužel dopadá na všechny. Vládní půtky vytváří dojem nestability doma i v zahraničí a toto rozhodně nikdo nechce. Žít se dá i bez ministerského křesla, nemyslíte?

Miloslava VOSTRÁ