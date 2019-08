Pirátské lži

Tlak na přepisování dějin v podání Pirátů nezná mezí. Snůšky lží, jimiž tyto politické rychlokvašky provázejí odstraněním desky ze Staroměstské radnice, kterou v roce 1946 odhalil tehdejší prezident Edvard Beneš a jejíž text vyjadřuje vděčnost Rudé armádě za osvobození Prahy, jsou plivnutím do tváře všem, kdo bojovali za mír a pokládali své životy za naši svobodu. Nejde jen o to, že pražský primátor Zdeněk Hřib, poslanec Jan Lipavský a další prokazují naprostou neznalost dějin, to je jejich ostuda a zároveň ostuda třicetiletého vymývání mozků nejen na školách. Ale jsou na politických pozicích, kdy jejich rozhodování a vyjádření mají konkrétní dopady. Hloupé žvásty jako například, že Praha se osvobodila sama, a to 8. května, že na desce jsou historické nepřesnosti, a proto musí být odstraněna, dokazují, že jsou to nevyzrálé loutky plnící zadání těch, kdo by nejraději rozhodující úlohu Rudé armády na porážce německého nacismu zcela vymazali z paměti národů. Přidali se k falzifikátorům historie, kteří léta usilovali o odstranění pomníku maršála Koněva na Praze 6, a když se to nepodařilo, umístili na něj alespoň dehonestující doplňkovou desku. Připojili se k těm, kdo se snaží o přejmenování Koněvovy ulice na Praze 3.

Už na mou interpelaci před prázdninami na jednání pražského zastupitelstva odpověděl primátor Hřib, že deska se na Staroměstskou radnici nevrátí, protože v jejím textu je potlačena role pražského povstání. Není to pravda. Jednak v textu zmíněna je, jednak jiná deska připomínající padlé v Pražském povstání 1945 na Staroměstské radnici je nadále umístěna. A pokud jde o vyjádření, že se Praha osvobodila 8. května sama, no to už je vrchol! (Ne)vážení Piráti, omluvte se! Omluvte se všem obětem posledních dnů války, omluvte se všem Rudoarmějcům padlým na jejím samém konci daleko od svých, daleko od domova. Omluvte se všem těm, kdo jsou pochováni na čestném pohřebišti Rudoarmějců na pražských Olšanech. Na většině pomníčků je datum 9. května 1945. Bez těchto hrdinů byste tady dnes nebyli ani vy.

Marta Semelová, předsedkyně KV KSČM Praha