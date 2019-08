Humoru je pořád ještě málo!

Imitátor a bavič Václav Faltus je stále fit a vesel! Dokázal to mj. 23. července v Hamzově léčebně v Luži – Košumberku na Chrudimsku, kde výtečně bavil nejen pacienty, ale také účastníky velkého jarmarku přímo v léčebně. A my jsme byli u toho! Slovo dalo slovo a z našeho letitého přátelství vznikl následující rozhovor. Ne samoúčelně. Václav Faltus, který je milovníkem country muziky, přijede také pobavit 7. září účastníky Celostáního setkání občanů ve Svojšicích na Pardubicku, které se rovněž koná jako Slavnost Haló novin!

- Jak je o vás známo, žijete v rodném Letohradě, vyučil jste se elektromechanikem a vystudoval při zaměstnání elektrotechnickou průmyslovku...

Ale technický typ jsem rozhodně nebyl, raději jsem dělal třeba průvodce exkurzí po fabrice. No a tak jsem se postupně sbližoval s lidmi, kteří mě byli ochotni poslouchat...

- Ale projevil se u vás obrovský talent napodobovat hlasy kohokoliv, dnes víme, že jste jich dokázal interpretovat až 270. Kde byly začátky skvělé kariéry umělce?

Bylo to v polovině sedmdesátých let, před vojnou. Při setkání mládeže a výstupu na Králický Sněžník byl každý večer kulturní program.

Pamatuji si, že jsi ho Jiří uváděl a já dostal šanci se projevit. Pamatuji si jen, že strašně pršelo a diváci byli pod pláštěnkami a ve stanech...

Ale kořeny humoru jsem získával hlavně doma. Taťka i maminka legraci vždy dobře kočírovali a já se učil!



- Pak se v osmdesátých letech rozdmýchalo vaše umění, viděli jsme vás často v zábavných televizních programech, v rozhlase, slyšeli i ve filmu, kde jste úspěšně navázal na dabing Františka Filipovského u Luise de Funese, například ve filmu Jak vykrást banku. Jaké máte vlastně rád publikum?

Každé, které se chce bavit, má rádo humor a dokáže spolupracovat.

Přirozeně podle publika musím nabídnout repertoár. Když se hned tzv. chytne, je vyhráno a bavíme se všichni. A já se humorem stále bavím čím dál víc! Na každé vystoupení se speciálně připravuji, dokonce na jednotlivé hlasy. Péče o hlasivky je stejně jako u zpěváků a herců obrovsky důležitá, což ostatně často zdůrazňuje můj idol Karel Gott. Nesmíte prochladnout, každý imitovaný herec či politik mluví v nějaké hudební tónině a tu musíte respektovat. To je základ.

- V minulém století nám byl určitým vzorem bavič Váša Toms, kabaretiér, konferenciér a principál. Tenkrát říkával, že humoristů je málo. Jaké to je nyní?

Na Vášu rád vzpomínám, uměl dobře bavit publikum. Díky televizi a rozhlasu sledujeme, že imitátorů a humoristů je více. Vážím si každého, kdo umí lidi pohladit po bránici. Jsou i špičkoví herci, kteří, podobně jako Kaiesr a Lábus, sklízeli bouře smíchu. Ale pozor, nesmí se překročit hranice přehrávání, pitvoření a vulgaritu vůbec nemusím... Ale pravdou je, že humoristů je pořád málo. Lidé se ve složité době chtějí od svých povinností a problémů odrealizovat a dobrá zábava jim k tomu pomáhá a léčí!

- Co vás v životě nejvíce překvapilo?

Že jsem se narodil!

- Jak je to u vás se ženami? V 62 letech jste pořád svobodný. Vy nemáte k ženám kladný vztah?

(Záchvat smíchu...) To mi někdo rád podsouvá. Opak je pravdou. Copak je něco lepšího, než se dostat mezi krásné ženy, komunikovat s nimi i při vystoupeních, vyfototografovat se v jejich kruhu a bavit je, ony jsou specifické publikum a dodávám, že mám ženy rád, ať jim je 18 nebo devadesát!

Pravdou je, že jsme se s bratrem starali o naši maminku až do jejího skonu. Protože jsem většinou jezdil na vystoupení vlakem, do noci mne čekala, protože znala železniční spoje. A to jsem ji ještě musel vyprávět, jaké to kde bylo. Byla moc hodná a nade vše jsem ji miloval!

- Jak je to s další tvorbou?

Nestěžuji si, práce mám dost. Je nutné aktualizovat hlasy mj. politiků, kteří přicházejí noví, něco jsem dokončil s Michalem Nesvadbou a dabingem, takže se nechte překvapit.

- Co byste chtěl vzkázat dobrým lidem?

Nejenom dobrým. Přátelé, semkněme se, pomáhejme si navzájem, zahoďme co nejdál špatné vlastnosti, jakými jsou závist, pletichaření a nesnášenlivost. Právě legrace ať nás spojuje, zoceluje. Všem lidem přeji hlavně pevné zdraví a aby jim humor svítil na cestu životem, který, bohužel, netrvá věčně. Připíjím sklenkou becherovky všem laskavým a tvárným, mezi které rád, pokud budu pozván, přijedu!

Jiří ČERNÝ

FOTO - archiv autora