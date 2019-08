Tomáš Berdych se po zranění vrátil na tenisové kurty. FOTO - tenisovysvet.cz

Berdych se úspěšně vrátil do seriálu ATP

Tenista Tomáš Berdych zvládl vítězně návrat na kurty po vleklých zdravotních problémech. V úvodním kole turnaje ve Winston-Salemu zdolal Itala Andrease Seppiho 6:1, 3:6, 6:3 a slaví první výhru na okruhu ATP po téměř půl roce. Naposledy se radoval koncem února v Dubaji. Tituly na turnaji Masters v Cincinnati získali Rus Daniil Medveděv a Američanka Madison Keysová.

»Bylo to pro mne velice těžké období. Z lásky k tenisu jsem si ale dopřál ještě jeden pokus o návrat, dal jsem si čas na přípravu, snad odehraju pár zápasů tady i na US Open a pak uvidím. Nebyla to sice zrovna hezká výhra, ale vítězství se počítá,« řekl český tenista na webu ATP.

Třiatřicetiletý Berdych startuje ve Winston-Salemu na divokou kartu, aby otestoval svou připravenost před nadcházejícím US Open. Duel se Seppim začal suverénně a za 23 minut získal úvodní set, ve druhém však dvakrát přišel o podání, prohrával už 0:4 a nakonec musel o postup bojovat ve třetí sadě. Tu i s jedním ztraceným servisem zvládl a vzájemnou bilanci s Italem vylepšil na 9:2.

Jeho dalším soupeřem v Severní Karolíně bude Srb Filip Krajinovič, který měl v úvodním kole volný los.

»Pokud bych byl připravený jako před touto sezonou, ale neměl dobré výsledky a pak přišla ta zranění, asi bych se k tomu stavěl úplně jinak. Asi bych tu teď nebyl,« připustil držitel 13 titulů z okruhu ATP. »Já ale vím, že pořád můžu hrát dobrý tenis, pokud jsem fit a zdravý,« věřil Berdych.

Ve Winston-Salemu dosud Berdych startoval pouze jednou před sedmi lety a tehdy prošel do finále. Letos měl slibný začátek sezony, začal bojem o titul v Dauhá, v Montpellier byl v semifinále, ale pak už se mu nedařilo. Od březnové prohry v Indian Wells návrat na okruh kvůli problémům se zády odkládal, na wimbledonské trávě neuhrál proti Američanovi Tayloru Fritzovi ani set.

»Pokud by se mi to stalo v začátcích kariéry, bylo by to frustrující. Je snazší se s tím popasovat, když už máte všechny ty zkušenosti. Prostě si užívám nové situace, které jsem nikdy v kariéře nezažil, snažím se najít cestu a beru to jako novou výzvu,« dodal Berdych.

Rus Medveděv získal v Cincinnati první titul z turnaje Masters

Medveděv porazil ve finále v Cincinnati Belgičana Davida Goffina 7:6, 6:4 a získal první titul z turnaje série Masters. Korunoval tak úspěšný srpen, během něhož postoupil na třech turnajích za sebou do finále. Zatímco ve Washingtonu a v Montrealu poslední krok nezvládl, tentokrát už svou sbírku o pátou trofej rozšířil.

»Konečně se zúročila dřina, kterou do toho dávám. Nebylo by dobré prohrát tři finále v řadě, takže jsem šťastný,« řekl v rozhovoru na kurtu. »V gamu na 5:3 už jsem měl křeče, poprvé za ty tři týdny. Pak jsem ale dal čtyři podání, která nezreturnoval, to bylo neuvěřitelné,« popsal závěr zápasu.

Třiadvacetiletý Medveděv, který v semifinále vyřadil obhájce titulu Novaka Djokoviče, letos vévodí ATP Tour s 44 výhrami. O tři méně jich v sezoně nasbíral Španěl Rafael Nadal, který nastupující ruskou hvězdu porazil v předchozím finále v Montrealu. Ve Washingtonu Medveděv prohrál duel o titul s Australanem Nickem Kyrgiosem.

Tažení Kuzněcovové v Cincinnati zastavila až ve finále Keysová

Keysová zdolala ve finále Rusku Světlanu Kuzněcovovou za hodinu a tři čtvrtě 7:5, 7:6 a získala pátý titul na okruhu WTA. Kuzněcovová, která na turnaji startovala na divokou kartu, nedotáhla senzační tažení až do vítězného konce, přestože v obou setech měla za stavu 5:4 výhodu podání. Keysová nastřílela celkem 13 es.

Čtyřiatřicetiletá vítězka dvou grandslamů Kuzněcovová v Cincinnati vyřadila nasazenou trojku Karolínu Plíškovou i australskou jedničku Ashleigh Bartyovou, čímž oběma znemožnila posun na první místo žebříčku. S turnajovou šestnáctkou Keysovou, která je o deset let mladší, ale prohrála i čtvrtý vzájemný zápas.

Turnaj mužů a žen v Cincinnati:

Muži: Dvouhra - finále: Medveděv (9-Rus.) - Goffin (16-Bel.) 7:6 (7:3), 6:4.

Čtyřhra - finále: Dodig, Polášek (Chor./SR) - Farah, Cabal (1-Kol.) 4:6, 6:4, 10:6.

Ženy: Dvouhra - finále: Keysová (16-USA) - Kuzněcovová (Rus.) 7:5, 7:6 (7:5).

(red)