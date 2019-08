Srdečného elán a aktivita byly obdivuhodné

Čtrnáctého srpna zemřel ve věku nedožitých 100 let, jež by oslavil v říjnu, pan Vojmír Srdečný, poslední očitý svědek nacistického teroru českých vysokoškolských studentů započatého 17. listopadu 1939. Násilí na českých studentech pokračovalo zavražděním jejich vůdců, dlouhodobým vězněním v německém koncentračním táboře Sachsenhausen, jakož i uzavřením českých vysokých škol. Pan Srdečný byl internován déle než rok.

Vojmír Srdečný veřejně působil do velmi vysokého věku. Ještě v 98 letech aktivně vystupoval před Hlávkovou kolejí v Praze s proslovem ve výroční den 17. listopadu 1939. Jeho elán byl obdivuhodný. Poté, co nezodpovědní pravicoví politici zrušili připomínku Mezinárodního dne studenstva 17. listopadu v českém kalendáři, aktivně usiloval o navrácení tohoto mezinárodního svátku s kořeny v české historii nazpět. Působil jako předseda Historické skupiny 17. listopadu 1939 ČSBS. Byl členem Mezinárodního výboru sachsenhausenského Památníku a deset let předsedou Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých. Snažil se všemi svými silami na besedách a při veřejných vystoupeních popisovat hrůzy německého teroru a války, aby se již nikdy neopakovaly. Za statečnost byl oceněn Čs. válečným křížem 1939.

Po válce dostudoval a pracoval jako tělocvikář-vychovatel dětí po nacisty zavražděných rodičích. Zejména se však soustředil na práci tělocvikáře a tělovýchovného referenta v lázních – například v Kladrubech, kde se zasloužil o založení Kladrubských sportovních her (1948), a ve Velkých Losinách. Pan Vojmír Srdečný se také několikrát zúčastnil paralympijských her. Své znalosti a zkušenosti předával mladým lidem také jako pedagog na katedře tělesné výchovy Pedagogické fakulty v Hradci Králové.

Poslední rozloučení s PhDr. Vojmírem Srdečným se koná v pátek 23. srpna ve 12 hodin v Nové obřadní síni v Praze na Olšanských hřbitovech. Čest jeho světlé památce!

(mh)