Chrámová hora. Citlivé místo

Muslimský svátek íd al-adhá letos připadl na stejný den jako židovský svátek tiša be-av. I přesto ke střetům na Chrámové hoře v Jeruzalémě, která je posvátným místem pro islám i pro židovství, nemuselo dojít. Když se ale začaly v neděli 11. srpna mezi lidmi šířit zvěsti, že izraelská policie dovolí židům místo navštívit, a to během muslimských modliteb, mnoho Palestinců začalo mít pocit, že jim Izrael chce vzít na toto posvátné místo nárok.

Když se demonstranti shromáždili u vstupních bran a začali házet kamení na policisty, jejich proroctví se naplnilo. V reakci na pobouřené izraelské pravicové vůdce policie změnila své dřívější rozhodnutí zakázat vstup židovským návštěvníkům a naopak jim povolila na Chrámovou horu jít. Pak už došlo na ohlušující granáty a slzný plyn. A při potyčkách utrpělo zranění nejméně 14 Palestinců a čtyři izraelští policisté. Spory o Chrámovou horu jsou jedním z ústředních bodů izraelsko-palestinského konfliktu. Izrael považuje celý Jeruzalém včetně jeho východní části zabrané v roce 1967 za své hlavní město. Palestinci naopak chtějí východní Jeruzalém za hlavní město svého budoucího státu, který by zahrnoval i Západní břeh Jordánu a Pásmo Gazy. V tom mají podporu mezinárodního společenství.

V současné době je přitom celé téma ještě citlivější - mírový proces v oblasti totiž dlouhodobě uvízl na mrtvém bodě a v Izraeli se blíží další parlamentní volby. Uskuteční se v září. V současné atmosféře tak může i ta nejmenší vnímaná změna související s posvátným místem vyvolat násilnosti. Chrámová hora je třetím nejposvátnějším místem islámu. Významná je i pro židy. Nachází se tam mešita Al-Aksá a muslimská svatyně Skalní dóm, v minulosti tam stával židovský chrám, jehož pozůstatkem je Zeď nářků. V neděli 11. srpna ráno tam zamířily desítky tisíc muslimů u příležitosti začátku svátku íd al-adhá. Židé si připomínali během svátku tiša be-av dvě katastrofy svých dějin - zničení prvního a druhého chrámu. Oba v biblických časech stávaly právě na Chrámové hoře.

Svatyně na Chrámové hoře nyní spravuje fond Wakf, který spadá pod jordánskou správu a v oblasti platí určitý status quo, se kterým je Izrael srozuměn. Palestinci se ale obávají, že jakékoli narušení současného stavu může vést k částečnému či celkovému převzetí posvátného místa Izraelem. Podle nastavených pravidel mohou židé v určitém stanoveném čase komplex navštívit, nemohou se tam ale modlit. Jak uvedla muslimská nadace Wakf, je proto neslýchané a nepřijatelné dovolit židům jít na Chrámovou horu zrovna v době důležitého muslimského svátku. »Bylo obvyklé, že během muslimských svátků bylo místo pro nemuslimy uzavřené s ohledem na speciální posvátnost těchto dní,« říká podle AP jeruzalémský odborník na izraelsko-palestinské vztahy Daniel Seidemann. »To bylo poprvé porušeno v červnu, když se překrýval izraelský národní svátek Den Jeruzaléma s posledními dny ramadánu, a znovu k tomu došlo i 11. srpna,« dodal.

Většina rabínů dlouhá desetiletí zakazovala židům, aby Chrámovou horu navštěvovali. Tato omezení se ale v posledních letech zmírnila, náboženské nacionalistické skupiny se totiž proti zákazu postavily. Počet židovských návštěvníků, kteří posvátné místo navštívili, se v roce 2010 pohyboval kolem 5800. V roce 2018 už to bylo 35 600, vyplývá ze statistik ministerstva veřejné bezpečnosti. V uvedenou neděli místo podle ministra navštívilo 1729 židů, během loňské oslavy židovského svátku to bylo 1440 židovských návštěvníků. »Vzkaz vyslaný Palestincům a muslimským věřícím zní: toto místo je sdílené. Zvykněte si na to,« prohlásil Izraelec Seidemann. Jde podle něj o »významné narušení tradičního chápaní současného statu quo«. Zdá se, že Palestinci se obávají oprávněně, že si Izrael Chrámovou horu postupně bude chtít přivlastnit.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu již několikrát prohlásil, že nemá v úmyslu měnit stávající stav, a to i navzdory výzvám svých krajně pravicových spojenců. Teď, před blížícími se volbami, se ale stal zranitelným. Po dubnovém hlasování se mu totiž koaliční vládu sestavit nepodařilo a Netanjahu doufá, že si v září zajistí pokračování svého mandátu. »Právě teď je to pro Netanjahua velmi obtížné, protože soutěží o hlasy voličů s dalšími pravicovými stranami,« myslí si Lior Lehrs z izraelského think-tanku Mitvim. Mohlo by ho to tedy přimět k tomu, že se rozhodne zaujmout ohledně Chrámové hory tvrdší postoj. Obzvláště poté, co ho krajně pravicoví vůdci po nedělních potyčkách ve velkém kritizovali.

