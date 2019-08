Jak pomůže vláda obcím, aby nevymíraly?

Obce se vylidňují, mladí se stěhují do měst. Na venkově nepostrádají jen kulturní a společenské vyžití, chybějí jim tam služby, nedostatečná občanská vybavenost, vadí jim špatné silnice i chybějící lékaři. A také malá možnost se pracovně uplatnit.

Sdružení místních samospráv bije na poplach. Vyzvalo vládu, aby s tím začala něco dělat. Boom novodobých chalupářů venkov před vymřením nezachrání.

»Pořád se něco vymýšlí pro malé obce. Nejde však jen o obce, ale také o osady měst, jako je Rožmitál pod Třemšínem a další. Na ty se dávno zapomnělo. Máme osady s 25, ale také s 260 lidmi, o které je třeba se postarat, ale město to těžko může, když pro celý venkov musí zajišťovat školy, školky, stadiony, kina atd.,« zdůraznil pro náš list rožmitálský starosta Josef Vondrášek (KSČM). Postěžoval si, že z osad nejdřív zmizely krámy, a teď už začaly mizet i hospody. »U nás třeba chceme, aby kulturní domy, které komunisté postavili, sloužily dál, proto je pronajímáme hasičům. Ti si tam udělají své kluby a budou je provozovat, aby vůbec na vesnici něco zůstalo,« prohlásil dlouholetý komunistický starosta.

Reagoval tím mj. na slova předsedy Sdružení místních samospráv, europoslance Stanislava Polčáka (STAN). »Vznikají vnitřní periferie, kde jsou dnes už pouze ročníky ze starších generací, a za druhé se mladí lidé sestěhovávají především do krajských měst,« uvedl Polčák v České televizi.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) k tomu poznamenal: »Je to problém takřka všude ve světě. Abychom tam udrželi mladé lidi, tak potřebují i technologickou infrastrukturu, tedy například zavádění vysokorychlostního internetu.« Proto také ministerstvo na pokrytí internetu v místech, kde chybí, zatím nedávno uvolnilo miliardu korun, a další peníze přidá podle potřeby i možností.

Na venkově chybějí lékaři, především ti dětští

Nejohroženější skupinou jsou podle Polčáka obce do tří tisíc obyvatel, teď jsou tam sice ještě ordinace dostupné, ale vzhledem k demografické křivce stárnutí lékařů je tato skupina obcí nejohroženější. Nejméně obcí s dětským lékařem připadá na Vysočinu, tam ho mají v každém sedmém městě, ve středních Čechách pak v každé páté obci. Stejný problém však řeší starostové obcí napříč celou naší republikou. Zhruba jen ve třetině obcí v ČR mají pediatra.

Rožmitál pod Třemšínem je kouzelné městečko 17 kilometrů jihozápadně od Příbrami. Žije tam 4370 obyvatel. Starosta si stěžuje, že veškeré dotace jsou právě pro obce do tří tisíc obyvatel, ty o velikosti jejich města jich mohou naopak využít velmi málo. Jak jsou na tom tady třeba právě s lékařskou péčí? Oproti jiným se nezasvěcenému může zdát, že zatím dost dobře.

»Rožmitál má dva soukromé obvoďáky, město dále zaměstnává dva saniťáky kompletně vybavené, zubařku se sestrou a půl doktora se sestrou v domově důchodců, který je krajským zařízením. Dětskou lékařku zatím také máme, ale až skončí, nevím, jak se to bude řešit. To vše táhneme z rozpočtu, aby tady lidé nevymřeli. Gynekoložka odešla do Březnice, za kterou musí ženy dojíždět. Není se co divit, že lidé nejen ze samostatných obcí, ale i osad odcházejí,« postěžoval si Josef Vondrášek. Jednou za 10 let musí dát město tři miliony korun na dvě nové sanitky, na které se podle jeho slov vůbec nevydělá. Slouží ze 70 procent domovu důchodců a z 30 procent obvoďákům...

Horší situace je třeba v neméně malebném Kamýku nad Vltavou, obci s 931 obyvateli, která leží 20 kilometrů na východ od Příbrami. »Pět let nemáme pediatra a znovu ho sem dostat bude velmi problematické, a to jsme nabízeli byt, ordinaci zdarma,« uvedl v ČT24 jeho starosta Petr Halada (nestr.). V obci přitom žije kolem 350 dětí.

Vše začíná a končí u ekonomické síly obce i regionu

Kvalitu silnic v ČR není třeba rozebírat, každý řidič ví, v jakém zuboženém stavu většina z nich je. Podle dat ministerstva pro místní rozvoj v nejmenších obcích, tj. do 250 obyvatel, jsou v nejhorším stavu silnice v Jihomoravském a Pardubickém kraji. Ty v úplně nejhorším stavu dají dohromady délku 300 kilometrů. Na opravy všech by bylo potřeba alespoň 18 miliard korun. »My je v danou chvíli ze zákona podpořit nemůžeme, takže ani nemůžeme udělat interní změnu,« řekl z televizní obrazovky ministr dopravy Vladimír Kremlík (ANO).

»Rozvoj infrastruktury je nutný, ale ono je to také o ekonomické síle naší sídelní struktury, tzn., aby lidi měli možnost tam fungovat, podnikat, což je od krajinotvorby přes drobné živnosti, služby atd. Taková dislokovaná síť pracovních a podnikatelských příležitostí by regiony, které samozřejmě vždy musí mít nějakou páteřní ekonomickou aktivitu, strašně pozvedla. Je proto třeba i z hlediska perspektivy budovat ekonomickou základnu v mikroregionech a regionech, jinak lidé za prací jen dojíždějí, a dopravní situace má vždy nějaké ekonomické a dotační limity,« je přesvědčen místopředseda sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Jiří Dolejš (KSČM).

Poukázal na to, že pokud jde o územní samosprávy, tam teď peníze relativně jsou, dokonce díky územním samosprávám jsou veřejné finance jako takové v přebytku. »Ale je to vždy o tom, do jaké míry jsou věci - počínaje výkonností státní správy třeba v přenesené působnosti a konče odkládanými investicemi, reálně naplňovány. Právě proto jsou zbytky na účtech a územní samospráva je v posledních letech v přebytku. Argumentovat tím, že je na tom poměrně dobře, je však velmi relativní,« dodal pro Haló noviny Dolejš.

Pokud jde o silnice, uvedl, že stát financuje dálnice a silnice první třídy, a nikoli systémově, ale ad hoc uvolňuje peníze na silnice druhé třídy. Prostředky si většinou musejí shánět obce nebo svazky obcí, a nejvíce tu podle jeho slov asi mohou pomáhat kraje, ale jejich možnosti nejsou pochopitelně neomezené. Pak je podle Dolejše velmi specifickou záležitostí regionální železniční doprava a také hromadná doprava, což je další problém. V krajích, kde zkoušejí krajskou dopravu, narazili na řadu problémů. A jsme zpět u ekonomické síly, uzavřel Dolejš.

(ku)