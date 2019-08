Kam až půjde cenový růst?

Je polovina srpna a místo dovolených řeší lidé stoupající ceny. Problém je, že už není na čem šetřit. Jíst se musí, a zvláště rodiny s dětmi to nemají zrovna lehké. Ceny stoupají i tam, kde bychom to nečekali, například u čajů. Zdražila zelenina, brambory, maso i mléčné produkty. Kvůli horší kvalitě může zdražit v některých oblastech i obilí, obávají se pekaři. Zdražují základní potraviny, ale i dětská výživa. Bludný kruh se uzavírá, mnozí lidé mají i dvě zaměstnání. K tomu ještě na Moravě zničená úroda hraboši a obrovské ztráty zemědělců. Jestliže je zákaz plošné likvidace hrabošů, je třeba zasadit se o kompenzaci ze strany státu. Jinak totiž trend krachu zemědělců nepůjde zastavit. Navíc zvýšená domácí produkce potravin, masa a zeleniny by v budoucnu mohla zbrzdit nárůst cen. KSČM zvýšení soběstačnosti v oblasti potravinářství prosazuje dlouhodobě. Důležitá je i dobrá kvalita, kterou lidé oprávněně požadují. U dovozových komodit v mnohých případech nesplňuje naše předpisy.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM