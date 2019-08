Mrazivé výroky

Jsou výroky, které se dostanou do historie a nikdy je nikdo nesmaže. Dokonce se nezapomene ani na jména těch, kteří je vyslovili. Jinak možná, že by zapadli mezi jiné osobnosti, o kterých se třeba ví, ale nestojí za to si je připomínat. To jsou ty »Stát jsem já« nebo »Po nás ať přijde potopa« anebo třeba »Království za koně«. Tím nechci říkat, že oni páni, kteří je vyslovili, byli méně královští, alespoň pro Francouze a Angličany, ale nebýt těchto výroků, by nám Nefrancouzům a Neangličanům za připomínku v dalších staletích nestáli. Ony věty nám budoucím ale ukázaly, jaká tehdy byla společnost, jaká tehdy byla její elita.

I dnes máme takové politiky, kteří se mohou proslavit svými výroky. Spíše však mrazí, když si je připomeneme, zvláště když v Evropské unii patří mezi elitu a léta »měli do toho co mluvit«.

Tak třeba Lucemburčan, dnes již expředseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. Jeho výroky »Příliš posloucháte své voliče. Chovejte se jako Evropan na plný úvazek« nebo »Jsem připraven být označen jako nedostatečně demokratický. Jsem pro tajné, tmavé diskuse« či »Když jde do tuhého, musíte lhát«. Jsou ona slova výjimkou? Svědčí pouze o názorech Jean-Clauda Junckera?

A ti druzí tam v Bruselu jsou jiní? Ne, tak tomu bohužel není. Němec Martin Schulz, donedávna předseda Evropského parlamentu, nás oblažil dalším výrokem, který bychom si měli zapamatovat. Řekl: »Není filozofií EU, aby dav rozhodoval o svém osudu.« Exprezident, Vlám Herman van Rompuy zase vyložil karty sorosovským výrokem: »V Evropské unii již nesmí být místo pro slova jako národ nebo vlast ve smyslu národním.« Nejotevřeněji nám však naši budoucnost, tedy občanům Evropské unie, vykreslil jeden ze zakladatelů společenství Francouz Jean Monnet: »Lidé musí být vedeni k superstátu, aniž by věděli, co se s nimi děje.« Když k tomu přičtete výrok poslance Pirátů Mikuláše Peksy, že není Čech, ale Evropan, který vyslovil dokonce veřejně, pak mnohé pochopíte. Plíživě se nám do mozků dostává teorie, kterou vyslovil v ne příliš dávné minulosti československý občan Richard Mikuláš hrabě Coudenhove-Kalergi, zakladatel Panevropy. Evropa se podle něj měla sjednotit, zapomenout na hranice a vytvořit jeden celek. Slovo národ tak mělo pomalu vymizet. Dnes v jeho stopách kráčí americko-maďarský miliardář Soros. Pro něj ani multikulturní pospojování není překážkou, tedy přesun obyvatelstva z jihu a východu do vstřícné Evropy. A ke všemu tomu bychom se měli dostat plíživě, po kapkách, jak plyne z výše uvedených výroků, aniž by si to kdokoli z nás, v jazykově a národnostně rozdělené Evropě, uvědomoval. Pak ani ty jazykové rozdíly by nebyly problémem a postupně by vznikl jednotný spojovací jazyk či by byla přijata např. angličtina nebo němčina.

Proč však to všechno, prozradila nám před časem paní Merkelová. Chybějí pracovní síly, je třeba doplnit pracovní místa, jinak prý nastanou problémy. Přeložme do srozumitelného jazyka: Kapitál nebude vydělávat tolik, jako vydělává dnes. Proto v jeho zájmu vlivní politici Unie dokonce zapomenou na svou navenek hlásanou demokracii, na svou národnost.

A jak je zřejmé, prodlouženou rukou této teorie je u nás, podle výše zmíněného postoje pirátského poslance pana Peksy, strana Pirátů. Neměli bychom si to uvědomit, když dáváme právě takovým politikům svůj hlas?

Václav ŠENKÝŘ, předseda kontrolního výboru města Děčína (KSČM)