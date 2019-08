Slavia veze z Kluže vítězství

Fotbalisté Slavie se přiblížili k postupu do základní skupiny Ligy mistrů. Pražané v úvodním utkání závěrečného 4. předkola zvítězili v Kluži 1:0 a vytvořili si velmi výhodnou pozici pro domácí odvetu, která se hraje příští středu. O výhře českého šampiona rozhodl v Rumunsku v 28. minutě Lukáš Masopust. Po přestávce zachránila hosty tyč a v 79. minutě brankář Ondřej Kolář chytil penaltu Billelu Omranimu.

Slavia, která v minulé sezoně došla až do čtvrtfinále Evropské ligy, usiluje o druhou účast v základní skupině Ligy mistrů v historii, hlavní fázi nejprestižnější klubové soutěže si dosud zahrála jen v roce 2007. Pražané by za postup získali prémii v přepočtu 393 milionů korun.

Pokud by slávisté přes Kluž nepřešli, čekala by je stejně jako v předchozích dvou sezonách základní skupina Evropské ligy. Červenobílí zůstali jediným českým zástupcem v pohárech, zbylé kluby už vypadly v kvalifikaci Evropské ligy.

Zatímco Kluž už přešla přes tři předkola a vyřadila postupně Astanu, Maccabi Tel Aviv a Celtic Glasgow, Slavia vstoupila do kvalifikace Ligy mistrů až v úterý večer. Přesto v úvodu působili rozehranějším dojmem Pražané, kteří po rozhodnutí UEFA poprvé hráli až v třetí zelené sadě dresů, odkazující na partnerství s čínským klubem Peking Čung-che Kuo-an.

Domácí spoléhali na brejky, po jednom z nich se v osmé minutě dostával do zakončení Tucudean, ale Hovorka ho zablokoval. Červenobílí většinu času drželi míč, první velkou šanci však měl rumunský šampion. V 27. minutě Djokovič hlavou posunul míč směrem k brance na Tucudeana a hosté děkovali gólmanu Kolářovi, že neprohrávali.

O minutu později otevřeli skóre slávisté. Letní posila rumunský reprezentant Stanciu, který se poblíž Kluže narodil, rozehrál rohový kop signálem za vápno a Masopustův volej na teč překvapivě zapadl až do sítě. Reprezentační záložník dal první gól v pohárech.

Domácí kouč Petrescu po přestávce poslal místo Tucudeana na trávník Rondóna a právě střídajícího hráče dělily v 51. minutě od vyrovnání centimetry, když trefil z úhlu tyč. Rumunský šampion ožil a vzápětí těsně minut Bordeianu.

Slavia se postupně z tlaku vymanila a v 72. minutě hlavou o kousek přestřelil Souček. O sedm minut později měli domácí velkou možnost k vyrovnání. Po Olayinkově zákroku na Omraniho odpískal rozhodčí Cakir penaltu, kterou ale sám faulovaný zahrál lajdácky a brankář Kolář střelu vyrazil. Závěr už český šampion takticky zvládl.

Dan Petrescu (trenér Kluže): »Jsme velmi zklamaní. V první půli hrála Slavia, dala podle mě takový divný gól, který jsem nikdy předtím neviděl. Nepamatuji si další šanci Slavie. My jsme v první půli měli dvě šance, bohužel jsme nedali. V druhé půli jsme nedali penaltu, nastřelili jsme tyčku. Slavia sice celkově více držela míč, ale neměla šance. Nejlepší hráč zápasu byl brankář Slavie. Jak už jsem říkal před zápasem, Slavia je velký favorit. Ale my se ještě porveme o svou šanci.«

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): »Zápas byl hodně vyrovnaný, takový 50 na 50. My jsme do zápasu líp vstoupili, odehráli jsme velice slušnou první půli. Signál po rohu vymysleli asistenti a trénovali jsme ho přímo na Kluž. Druhý poločas byli lepší domácí. Ukázalo se, že oba týmy jsou nesmírně kvalitní, že budou rozhodovat určité maličkosti a detaily, možná i kousek štěstí. Výsledek dopadl velmi dobře, ale k tomu, abychom postoupili, musíme v odvetě podat mnohem lepší výkon. Kluž v podobné pozici jela na Celtic, nikdo jim nevěřil a dala tam čtyři góly. Dokážou velké věci.«

Lukáš Masopust (záložník Slavie, střelec vítězného gólu): »Udělali jsme dobrý krok dopředu, teď to ještě musíme zvládnout příští týden. Důležité je, že jsme dali gól na hřišti soupeře a nedostali jsme. Uvidíme, jak se nám povede odveta. Ve druhém poločase nás soupeř zatlačil, my jsme udělali chyby, dostali jsme se tím pod tlak, z kterého jsme se těžko dostávali. Sami jsme jim pomohli.«

Nicolae Stanciu (záložník Slavie): »Jsem velmi šťastný, že jsme vyhráli a neinkasovali gól. Jsem rád za první půli, hráli jsme dobře, zasloužili jsme si vést. Ve druhém poločase byla Kluž o malinko lepší. Jedna nula je pro nás dobrý výsledek. Kolářovi musíme poděkovat za vychytanou penaltu.«

Vladimír Coufal (obránce Slavie): »Hrozně náročné, těžké utkání. První poločas jsme si hodně dobře připravili, hráli jsme tak, jak jsme chtěli, ale do druhého poločasu jsme nevstoupili úplně nejlépe, Kluž nás trošku zatlačila. Měli dobré standardky a rozhodčí pískal drobnější fauly, čímž nás zatlačili. Zaplaťpánbůh Koli (Kolář) chytil zatím nejdůležitější penaltu v životě a odvážíme si odsud fantastický výsledek do odvety. Doma to musíme potvrdit a nějak to ukopat. Věřím, že to zvládneme, ale bude to ještě hodně těžké.«

Ondřej Kolář (brankář Slavie): »Dneska jsem šel do zápasu s tím, že chci klukům co nejvíce pomoct, a povedlo se mi to. Chytil jsem první penaltu, jsem za to hrozně rád. Měl jsem toho hráče nastudovaného, věděl jsem, že čeká do poslední chvíle. Ustál jsem to a naštěstí jsem to chytil. Je možné, že to bude klíčový moment.«

CFR Kluž - Slavia Praha 0:1 (0:1)

Branka: 28. Masopust. Rozhodčí: Cakir - Duran, Ongun - Kalkavan (video, všichni Tur.). ŽK: Djokovič, Bordeianu, Burca - Coufal, Souček, Škoda. Diváci: 15 196.

Kluž: Arlauskis - Sušič, Cestor, Burca, Camora - Aurélio (72. Paun-Alexandru), Bordeianu (87. Hoban), Djokovič - Deac, Tucudean (46. Rondón), Omrani. Trenér: Petrescu.

Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Hovorka, Bořil - Souček, Traoré (64. Král) - Masopust (84. Holeš), Stanciu, Olayinka - Van Buren (68. Škoda). Trenér: Trpišovský.

Mistrovská část:

APOEL Nikósie - Ajax Amsterodam 0:0

ČK: 80. Mazráví (Ajax).

Nemistrovská část:

LASK Linec - Club Bruggy 0:1 (0:1)

Branka: 10. Vanaken z pen.

