Jméno nového adepta na ministra má být do pátku

Premiér Andrej Babiš (ANO) v Lánech jednal s prezidentem Milošem Zemanem mimo jiné o situaci v čele ministerstva kultury. Babiš prezidenta požádal, zda bylo možné situaci vyřešit co nejrychleji. Jméno nového adepta na ministra má být do pátku.

Původně navržený kandidát ČSSD Michal Šmarda v pondělí večer oznámil předsedovi ČSSD Janu Hamáčkovi, že se vzdal nominace na ministra. Šmardu odmítal Zeman jmenovat a Babiš před pár dny prohlásil, že se Šmardou ve vládě nebude. Spor o výměnu ministra trvá už čtvrt roku. Babiš poslal Zemanovi návrh na jmenování Šmardy ministrem na konci května, prezident mu ale nevyhověl a minulý týden oznámil, že Šmardu nepovažuje za kompetentního kandidáta.

S pochopením se ke Šmardovu kroku postavil předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip, jehož strana ve Sněmovně toleruje menšinový kabinet ANO a ČSSD. »Je to krok, který ukazuje na to, že (Šmarda) přece jen upřednostnil zájmy ČSSD před zájmem vlastním,« uvedl Filip.

Hamáček chce oznámit jméno nového kandidáta na ministra kultury ještě předtím, než v pátek zasedne předsednictvo strany. Babiš v úterý řekl, že předpokládá, že jméno nominanta mu ČSSD sdělí do pátku. Sám chce situaci do pondělí vyřešit. Hamáček neočekává, že se budou opakovat problémy, které provázely nominaci Šmardy. Dohady médií, kdo by se kandidátem mohl stát, nechtěl komentovat. Neupřesnil ani to, zda hledá mezi členy ČSSD, nebo by mohl novým kandidátem být nestraník. Oznámit ho chce hned, jak na něm bude shoda.

V pátek bude jednat předsednictvo strany i poslanecký klub. Hamáček nemá signály, že by straníci z krajů na předsednictvu chtěli tlačit na odchod z vlády. Také Babiš novinářům řekl, že podle něj odchod ČSSD z kabinetu nikdy nebyl na stole. Regionální lídři sociální demokracie spekulovat o novém kandidátovi na ministra nechtějí. V anketě ČTK většinou preferovali setrvání v kabinetu s ANO. Kritická byla ústecká ČSSD, která hodnotí vstup do koalice jako neúspěšný a žádá odstoupení šéfa strany Hamáčka. Důvodem jsou podle ní mimo jiné snahy o vyloučení poslance Jaroslava Foldyny (ČSSD) pro jeho politické názory ze strany.

Hamáček Radiožurnálu řekl, že ho usnesení ústecké ČSSD nepřekvapuje. Zaráží ho však, že podporuje Foldynu, který v nedávném rozhovoru pro server iDNES.cz řekl, že by podporoval rekonstruovanou Babišovu vládu v případě, kdy by ji sociální demokracie opustila.

Zástupci ČSSD napříč sedmi okresy Ústeckého kraje se už na jaře 2018 shodli na tom, že vládní angažmá by pro sociální demokracii nebylo přínosem. Proti vstupu do vlády s hnutím ANO se tehdy v kraji vyslovilo v referendu 61,4 procenta hlasujících členů.

Podle předsedy KDU-ČSL Marka Výborného má Zeman představu, kdo by mohl být kompetentním pro pozici ministra kultury. Míček je na straně Babiše a Hamáčka, řekl novinářům po jednání s hlavou státu v Lánech. »Pan prezident má nějakou představu, kdo by byl skutečně tím kompetentním, kdo by měl stát na pozici ministra kultury. Ale je to v tuto chvíli věc jednání koaličních stran, předsedy Hamáčka a pana premiéra,« řekl Výborný. »Je to premiér, který přichází s návrhem na jmenování ministra. Předpokládám, že v čase co nejkratším toto nastane,« doplnil.

