Výbor vzal na vědomí nominaci Jourové

Sněmovní výbor pro evropské záležitosti projednal a vzal na vědomí nominaci dosavadní eurokomisařky Věry Jourové na tuto funkci i v novém funkčním období Evropské komise. Neprošlo doporučující stanovisko pro vládu, aby Jourovou na svém jednání schválila.

Premiér Andrej Babiš (ANO) Jourovou označil za velice vhodného kandidáta, zdůraznil, že není kandidátkou vládního hnutí ANO, ale kandidátkou české vlády a v EK bude hájit evropské zájmy. »My chceme jasně říci, že hlavní slovo v Evropě má mít Evropská rada, kde sedí premiéři a prezidenti, to má být koaliční vláda Evropy,« prohlásil. Komise má pak podle něj vykonávat rozhodnutí Evropské rady a nemá být politickým útvarem.

Také Jourová řekla, že nemůže jakožto eurokomisařka zastupovat české zájmy. Je ale přesvědčena, že všechno, co navrhla a prosadila, bylo ku prospěchu ČR. »Nejsem federalistka,« řekla Jourová poslancům. »Jsem pro to, aby Evropa dělala méně a lépe,« dodala. Dosud měla na starosti spravedlnost, ochranu spotřebitele a rovnost příležitostí mužů a žen. Babiš si ale přeje, aby ČR získala jinou oblast, například vnitřní trh nebo digitalizaci. Jourová mezi svými preferencemi, pokud jde o portfolio, uvedla digitální agendu, vnitřní trh nebo obchod.

Jourová si na jednání výboru vyslechla také kritiku od některých poslanců. »Málokdo ví, že na vás bylo podáno oznámení k bruselskému ombudsmanovi kvůli komentářům ke kauze Čapí hnízdo, přičemž podle Kodexu EK jste se k ní neměla před uzavřením případu vůbec vyjadřovat, nebo to, že jste při slyšení v EP podle europoslankyně Laury Ferrary lhala a jste tak nedůvěryhodná, když jste tvrdila, že Andrej Babiš svůj Agrofert prodal,« uvedl místopředseda výboru Jiří Valenta (KSČM). Připomněl také, že v roce 2014 byla neziskovou organizací CEO (Corporate Europe Observatory) zařazena na seznam pochybných budoucích eurokomisařů.

Přijatá směrnice – výsměch našim občanům

Jourové vytkl také to, že se jí nepodařilo prosadit ani vlastní směrnici o ochraně spotřebitele v původním přísném znění, a tak zůstalo spíše jen u proklamací. »Skutečnost, že v této směrnici je například obsažena věta, že dvojí kvalita potravin je možná, pokud jsou k ní ‚legitimní a objektivní důvody‘, je absolutním výsměchem našim občanům i občanům dalších takto postižených ‚nejspíše méněcenných‘ zemí EU,« prohlásil Valenta. Mezi její další prohry označil neúspěch s plánem vytvořit černou listinu zemí, které nebrání financování terorismu, nepohnulo se podle něj ani dorovnání rozdílu v odměňování mužů a žen. »A v řadě takovýchto, někdy nejen dílčích selhání bych mohl pokračovat,« uvedl. I to byl podle Valenty důvod, proč nepodpořil doporučující stanovisko pro vládu. »Evropská komise je soubor nikým nevolených euroúředníků, kteří se nemají vyjadřovat politicky, a přesto tak dělají. Z tohoto pohledu jsem paní Jourovou nemohl podpořit, i když musím říct, že ji považuji za kandidátku, která je slušná, jazykově dobře vybavená a umí jednat s lidmi,« řekl Valenta našemu listu.

Předseda výboru Ondřej Benešík (KDU-ČSL) Jourové položil otázku, zda necítí určitá omezení kvůli tomu, že ji nominuje vláda, jejíž předseda je podezřelý ze střetu zájmů. Podle návrhů auditních zpráv z Bruselu má premiér Babiš dále vliv na společnost Agrofert, kterou v minulosti vlastnil, ale převedl ji do svěřenského fondu, a současně má jako premiér vliv i na použití unijních peněz. Jourová odpověděla, že žádné limity necítí. Pokud by se setkala s následky nějakých omezení, pokud by nemohla obdržet nějaké portfolio kvůli tomu, že je z ČR, považovala by to za dávku nedůvěry a téměř urážku své osoby, protože se cítí být nezávislou aktérkou. Jan Farský (STAN) však prohlásil, že Jourová má kvůli Babišovi oslabenou pozici.

Vláda projedná nominaci Jourové až v poslední možný termín, podle Babišova dřívějšího vyjádření musí být do 26. srpna vybrané jméno odesláno do Bruselu. Premiér ale odmítl, že by pozdější nominace kandidátky na eurokomisařku mohla negativně ovlivnit to, jaké portfolio ČR získá.

Na konci září čeká kandidáty na eurokomisaře slyšení v Evropském parlamentu, jehož schválení potřebují pro zisk postu. Nová komise vedená Ursulou von der Leyenovou začne úřadovat od 1. listopadu.

(jad)