FOTO - Pixabay

O rozpočtu se dál jedná

Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip i předsedkyně rozpočtového výboru Sněmovny Miloslava Vostrá (KSČM) budou při jednáních o státním rozpočtu trvat na tom, aby země směřovala k rozpočtům vyrovnaným. V kompromis s menšinovou vládou však stále věří.

Filip i Vostrá to uvedli po jednání s prezidentem Milošem Zemanem na zámku v Lánech. Filip o schůzku požádal právě kvůli jednáním o rozpočtu. »Oznámili jsme prezidentovi, že náš požadavek, aby schodek státního rozpočtu na příští rok byl 30 miliard, a ne navržených 40 miliard, trvá. Dohodli jsme se ale, že jednání budou pokračovat dál,« řekl novinářům Filip.

Filip přiznal, že Zeman postoj KSČM přímo nepodpořil. »Prezident je skeptický k tomu, že by se dal schodek ještě snížit. V čem se ale s prezidentem shodujeme, že je třeba zrušit některé daňové výjimky. Prezident je v tomto ještě radikálnější než my a mluví o zrušení úplně všech výjimek, což by podle něj přineslo do rozpočtu 340 miliard. My takto radikální nejsme, zrušit všechny výjimky by podle nás bylo složité,« řekl Filip.

Jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO) za KSČM vede předsedkyně rozpočtového výboru sněmovny Miloslava Vostrá. Prezidentovi představila své návrhy a vyjádřila přesvědčení, že kompromis je stále možný. »Příští týden by měla být naše vyjednávání s ministryní Schillerovou završena. Naše požadavky trvají, ale mám připraveno několik variant. Uvidíme, zda se aspoň na jedné domluvíme. Všech se zříct ale nemůžeme,« upozornila Vostrá, která nicméně věří, že prostor pro kompromis tu stále je. Případné rozpočtové provizorium, které by nastalo v případě neschválení rozpočtu, není podle Vostré »reálné« a »diskutovatelné«. »Ustoupit musí obě strany,« doplnila Vostrá a i Vojtěch Filip ujistil, že komunisté budou na kompromisu pracovat do poslední možné chvíle. Uvedl také, že o postoji KSČM k rozpočtu nechá rozhodnout výkonný výbor strany.

Vojtěch Filip s prezidentem Zemanem ovšem diskutoval i o jiných otázkách. »Hovořili jsme o našich vztazích ke střední Asii. Požádal jsem prezidenta, aby zvážil podporu našich obchodních vztahů s Uzbekistánem a pomoc českým podnikům v tomto teritoriu. Naše firmy mají zájem především o stavbu elektrárny Taškent II. Mohlo by to výrazně zvýšit podíl našich investic v Uzbekistánu,« vysvětlil Filip, který se ekonomické diplomacii dlouhodobě věnuje. Jejím velkým příznivcem je i Zeman.

(ste)