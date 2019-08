Pláž ve francouzském městě Biarritz. FOTO - Pixabay

Na summit G7 se připravují i demonstranti

Někteří demonstranti se na protesty na nadcházejícím summitu skupiny nejvyspělejších ekonomik světa (G7) ve francouzském městě Biarritz připravovali pod vedením veteránů z řad aktivistů ve speciálním výcvikovém táboře. Během 12 dnů si osvojovali různé techniky, například jak upoutat pozornost médií či pasivně vzdorovat policii, uvedla AFP.

»Nemohla bych se na sebe ani podívat, kdybych něco nepodnikla,« říká důchodkyně Christine z jihozápadní Francie, která se od loňského listopadu účastní různých pochodů za ochranu klimatu. Proto i ona spolu s převážně mladšími lidmi a různými rodinnými skupinami podstoupila výcvik demonstrantů ve městě Kingersheim na východě země. Tréninkového kempu se v uvolněné atmosféře zúčastnilo asi 1000 lidí, mnoho z nich nováčků. Jejich cílem bylo naučit se techniky používané novou generací ekologických aktivistů, například skupinové financování kampaní (crowdfunding) a bezpečné používání sociálních sítí. Učili se také, jak to udělat, aby byl jejich názor během demonstrací slyšet, nebo jak získat na svou stranu místní politiky. Věnovali se rovněž nenásilným technikám tváří v tvář policii a tomu, jak cestou občanské neposlušnosti prosadit svou věc.

Některé dovednosti je obtížnější si osvojit. Jeden kurz byl tak například zaměřen na to, jak si počínat, když se policie rozhodne zasáhnout. To podle trenérů vyžaduje určitou dávku herectví. »Učíte se, jak nebojovat, ale ani nespolupracovat, když vás rozhánějí,« vysvětlil jeden z instruktorů Nicolas Rangeon. Demonstranti by podle něj měli »zvadnout«, tak aby pořádkové složky musely nést celou jejich živou váhu, a neklást žádný aktivní odpor. »Což je jednodušší říct než udělat - je těžké uvolnit tělo, když jste ve stresu.« Rangeon dodal, že budoucí aktivisté by také měli umět včas rozeznat nebezpečí - nejen možné fyzické následky, ale také právní důsledky, které by pro ně jejich akce mohla mít.

Summit začne ve francouzském přímořském letovisku v sobotu a potrvá do pondělí. Schůzka zástupců Japonska, Francie, USA, SRN, Kanady, Itálie, Británie a několika dalších zemí a zástupců mezinárodních organizací, které pozval francouzský prezident Emmanuel Macron, bude věnována boji proti nerovnostem. Přímo do Biarritzu ale demonstranti nesmí, protestní akce se proto budou konat v sousedních městech. Dorazit na ně má až 12 000 aktivistů. Proti odpůrcům globalizace, vykořisťování a ničení naší planety se postaví 13 200 policistů a četníků.

