Politika hladu a chudoby

Ano, před necelými 30 lety bylo přerušeno budování socialismu prakticky ve všech zemích socialistického bloku a začalo období budování kapitalismu. Ti, co očekávali bohatství a slávu, věděli jak na to a byli zrovínka v centru hlavního dění, se toho vlastně dočkali. Stačilo zhasnout a lidem nalhat, že komunisté straší nezaměstnaností a opuštěním socialistické cesty, a potom naplno rozkrást, co se dalo.

Myslím, že to je velmi špatný základ budování jakýchkoli nových cest. Ale já to vidím ještě kritičtěji. Pořád se komunistům předhazuje, co všechno špatného udělali. A jaký je výsledek za 30 let kapitalismu, ptám se já?

Dovolím si jen opravdu namátkou konfrontovat tyto dva světy. Tak začnu u dětí. Co je to za zrůdnosti, když děti nemají na obědy ve škole a musí se na ně skládat společnost a stát se rozmyslí, jakou částkou velkoryse přispěje? Co je to za zločin, když jsou na malé děti uvaleny nesmyslné dluhy, a to ještě nemají vůbec žádnou právní odpovědnost. Takže se narodily chudé a chudé musí zůstat, nebo platit. A právní možnosti? Jsou prakticky nulové. Rodina, která nemá na své závazky a ani na obědy pro své děti, si nemůže opatřit právního zástupce. Kriminalizace chudoby a obchod s ní je základem kapitalismu, neboť společnost zásadním způsobem třídně rozděluje!

Máme plná ústa keců o rovnosti mužů a žen. Na druhé straně prostituci chceme tolerovat, či dokonce ji legalizovat zdaněním, a přitom víme, že je to především vykořisťování a nedůstojný prodej lidské bytosti. A také tyto ženy klidně necháme vystavovat podsvětí, drogám, násilí, citové otupělosti, ale i obecné degradaci ženy jako takové! Hlavně že vytváříme kvóty na ženy, když především v profesním oboru přece musí vítězit zásadně odbornost!

Jak můžeme mluvit o lidských právech, když se šmelí s lidskými orgány. Oficiálně i neoficiálně. Mluvíme o potřebě odborných profesí a místo, abychom si ochránili pracovní trh, najímáme levnou rekvalifikovanou pracovní sílu z Ukrajiny za hrozných podmínek a snižujeme tak naši reálnou mzdu našim českým pracujícím! Bijeme se v prsa jako vlastenci a demonstrujeme na pódiích s anglickými hesly a transparenty. Necháme si vnutit angličtinu do českého jazyka, jako by se nic nedělo. Mluvíme o obranyschopnosti své vlasti a místo armády máme partu placených žoldáků v rámci NATO.

Z toho plyne, že obecně bohatí nemusí dodržovat zákony, pokud se nenechají chytit, a chudí musí tvrdě platit často vlastní existencí třeba jen za to, že nejsou platebně schopní a zaměstnavatel jim prostě nezaplatil. Komunisté vědí, že je to o politické vůli. Nikdy jsem si nemyslel, a už vůbec ne za socialismu, že dnes budu psát o politice hladu a chudoby.

Roman BLAŠKO