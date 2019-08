Kupecké počty

Ministerstvo kultury se podle NKÚ nechová zrovna s péčí řádného hospodáře. Není se co divit, poslední z ministrů Staněk se na resortu kultury příliš neohřál. Jen co začal úřadovat a řešit různé více, či méně nestandardní situace, bylo mu doporučeno odejít. Jeho předchůdce Herman se o dodržování řádných postupů v rámci přidělování financí příliš nestaral a výsledky šetření NKÚ tomu odpovídají. Zářným příkladem může být karlovarský filmový festival. Účty podle kontrolorů nesedí. Není se co divit, podpora sudetských Němců, ataky na KSČM, to zabralo Hermanovi časový prostor maximálně, pracovní výsledky tomu, jak je vidět, odpovídají. Pochvaly se za to rozhodně nedočká.

Je mezi námi mnoho pamětníků, kteří museli své domovy opustit jen s pár věcmi. Sudety jsou mementem, které již nikdy nechceme zažít.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM