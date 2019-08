»Strakáč« a »odborník«

»Strakáč« počátkem srpna přestal existovat. Zbyla z něj jen velká hromada sutin. I ty rychle zmizí a bude tu volné místo pro záměry majitele pozemku. Nic nepomohl odpor sdružení »Svatý Václav«, které se pokoušelo tuto dominantu Vítkovic zachránit. Šachovnicový »strakatý« komín tyčící se vysoko nad zdejšími stavbami tedy už není. Už se nebudou moci místní obyvatelé či turisté řídit jeho stavbou viditelnou z dálky. Vyroste tu něco jiného bez komínových dominant.

Nedivím se ovšem místním bojovníkům za zachování »Strakáče«, že protestovali, že se pokoušeli komín dotlačit do statusu »kulturních památek«. Je totiž pravdou, že v Ostravě je málo staveb, které tak spojovaly a které při tom připomínaly dávnou minulost tohoto území. Bylo v tom kus něčeho lidského, tedy kdy lidé nějakou stavbu, nějaké místo si oblíbí natolik, že se stane kusem jejich společného života. Umím pochopit obě strany. Jak členy sdružení a lidi kolem nich, tak majitele pozemku, jemuž při dalších plánech »Strakáč« vadil. I když přiznávám, že zcela lidsky fandím takovým, jako se sdružili ve »Svatém Václavu«. Není v tom nostalgie, ale kus úcty člověka k práci, kterou vytvořili jeho předci.

Proto nemohu souhlasit s komentářem jakéhosi »odborníka«, který celý akt odstranění »Strakáče« komentoval slovy, že tady vznikne, tedy na místě, kde komín stával, něco jiného, než je tato »nejhloupější stavba socialismu«. Kdo všechno se dnes otírá »o socialismus« a přitom sám neumí nabídnout něco, co přečká léta, a lidé se za »toto jeho dílo« budou brát! Je ale éra těch nejhloupějších, kteří si myslí, že rozumí všemu (viz např. kandidát na ministra kultury Šmarda) a chovají se, jako by s nimi přišel na svět nový Einstein či alespoň architekt Jurkovič. Ale ani kdyby jmenovaní vstali z hrobů, nezavděčili by se havlovským odborníkům. Ti totiž jsou nad všechny, zvláště nad těmi, co tu byli před Listopadem.

Minulost totiž, nejen ta socialistická, potřebovala tovární komíny. Proto se stavěly už za Rakouska, za Masarykovy republiky i po válce. Technologie byly jiné, palivem bylo uhlí a jeho zplodiny bylo nutné posunout co nejvýše, aby se rozptýlily v ovzduší. Netopilo se pod kotly plynem, ani naftou a my jsme měli potřebné uhlí. Bylo právě na Ostravsku. Stačí si přečíst básně Petra Bezruče.

Také u nás, na východě Čech, stojí nemálo komínů. Jsou z různých období. Mnohé dosloužily, další už odnesl čas, některé dokonce ještě slouží. Možná, že mezi nimi je také »náš Strakáč« anebo bude. Jistě jednou ustoupí novým projektům, novým využitím místa. Ale nechtěl bych se dočkat doby, kdy nějaký zdejší »odborník«, s nadhledem odsoudí stavby z předlistopadové minulosti, protože byly přece jen »jenom socialistické«, a tudíž »hloupé a hodné pohrdání«. Spíš si myslím, že ono slovo hloupost bychom měli připsat k takovým »odborníkům«.

Milan ŠPÁS