Hackeři napadli ministerstvo zahraničí

Hrůza hrůzoucí! Ruští hackeři napadli naše ministerstvo zahraničí. Ministr Petříček je zděšen. Nyní naše největší tajemství, která měla zůstat skryta, už znají v Moskvě. Například o tom, že rušíme velvyslanectví v Libyi. Putin už jistě prohlíží diplomatickou poštu našeho ministra a osobní pokyny bývalého europoslance Miroslava Pocheho, jak má jeho bývalý poradce, tedy Petříček, řešit ten či onen mezinárodní problém. Nikdo si není jist před jejich devastující silou, tedy těch hackerů. Je třeba přijmout protiopatření a tak snad dokonce mladým adeptům na novinářské povolání na jejich letním semináři přednášet o tom, jak se Rusko nás snaží ovládnout a jak se máme bránit. Hlavními školiteli v těchto dnech jsou gen. v. v. Petr Pavel a Havlův novinářský stín Lída Rakušanová. Jedině oni mají pravdivé informace a vědí jistě, jak také na ty hackery.

Zajímavé ovšem je, že může být sice pravda, že někdo pronikl do pošty ministerstva zahraničí (stává se to dnes bohužel příliš často, že zloděj vám »strčí ruku do kapsy«), ale už to svědčí o... raději nenazývat věci pravým jménem a hlavně nejmenovat. Jenže na to, proč ihned z Petříčkova ministerstva bylo z »hackeřiny« obviněno právě Rusko, zůstává. Stalo se zřejmě módou vše špatné svrhnout na Rusy. Oni jsou vinni vším. Sebrali Američanům před nosem Krym a mají Sibiř plnou nerostů, což dokonce svědčí o jejich hamižnosti. Ne a ne se totiž rozdělit s okolním světem třeba tak, že Krym, Kamčatku, Čukotku věnují Spojeným státům, Ural Angličanům, Sajanské hory Němcům, okolí Bajkalu a Jeniseje Francouzům, atd., atd. I na nás by se dostalo. Třeba přidělením Kuzněcké pánve. Co myslíte, že bychom nenašli nějakého českoamerickobritskožidovského manažera, který by tady nedokázal vyvěsit českou vlajku a uhlí s nějakou tou další surovinou by neuměl nabídnout světu? Tak nějak si to bývalá americká ministryně zahraničí paní Madlenka Korbelová, tedy Albrightová, představovala, když vyslovila tezi o tom, že Rusko by se mělo o své surovinové bohatství rozdělit?

A něco z toho mohlo být i v tajných depeších skryto na našem ministerstvu zahraničí. A ruští hackeři to všechno, a mnohé další, objevili. Nedivím se, že panu Petříčkovi a zezadu stojícímu panu Pochemu na čele vystoupil pot. Možná, že už oba dostali osypky. A to všechno mohli objevit ruští hackeři, kteří přímo Putinovi na stůl přinesli informace z tajných depeší a ještě tajnějších dokumentů, do nichž se dostali na našem zahraničním ministerstvu? Ostuda nad ostudy! Větší než s novičokem a s objevem, že z každého mobilu značky Huawei jsou naše hovory a další tajné transakce předisponovávány do Číny.

Ale vážně. Pokud hackeři napadli Petříčkovo ministerstvo, jak tam věděli hned, že to byli právě ruští? Jak je vůbec zabezpečena pošta atd., atd. zmíněného ministerstva, když zřejmě kdokoli se může jednoduše do ní dostat? A proč, stalo-li se to, najednou jako by mávnutím proutku se po několika dnech »o akci« mlčí, když tolik poškodila renomé České republiky? A vůbec: Do jakých dokumentů se ti nějací hackeři dostali? Do věcí nejtajnějších či do účtů, kolik platí MZ za vodné a stočné? Opravdu, proč se už o tomto mezinárodním problému mlčí? Předpokládám proto, že šlo o to vodné a stočné a že hackerem mohl být třeba někdo z jiné dodavatelské firmy. Bylo by to logické, tedy pokud je vůbec ona »hackeřina« pravda a pokud je něco logického včera, dnes a zítra v naší české kotlině.

Jaroslav KOJZAR