Sánchez odmítl Podemos

Španělští socialisté prozatímního premiéra Pedra Sáncheze odmítli další nabídku autentické levicové strany Unidas Podemos na vytvoření koaliční vlády. Uskupení a jeho spojence vyzvali k nalezení jiného způsobu podpory nové vlády.

Shoda na koalici by ukončila čtyřměsíční politický pat, v němž Španělsko vězí od parlamentních voleb, v nichž sice socialisté zvítězili, ale na parlamentní většinu to nestačilo. Premiér Sánchez se od dubna marně snaží zajistit většinovou podporu v parlamentu. Strana Unidas Podemos v úterý zopakovala nabídku vytvořit koalici pod podmínkou, že bude mít vicepremiéra a tři ministry. Socialistická strana (PSOE) však v prohlášení takovou koalici označila za neuskutečnitelnou a uskupení navrhla, aby vládu podpořili jiným způsobem než vstupem do koalice. Socialisté uvedli, že souhlasí s mnohým z programu strany Podemos, který např. zahrnuje další zvyšování minimální mzdy či ambicióznější cíle v oblasti obnovitelných zdrojů energie.

Už v červenci ztroskotaly dva pokusy o vytvoření vlády. Úřadující premiér Sánchez nedostal důvěru poslanců pro sestavení vlády, a zemi tak hrozí konání předčasných voleb v listopadu. Vydělat by na předčasných volbách podle průzkumů mohli právě Sánchezovi socialisté. I kdyby se socialisté a Podemos na spolupráci dohodli, potřebují podporu dalších subjektů. Sánchez po druhém neúspěšném hlasování o důvěře v parlamentu obvinil vůdce Podemos Pabla Iglesiase z předkládání nepřijatelných podmínek. Iglesias se přitom vzdal požadavku na získání vládního postu pro sebe. Mezi socialistickou stranou a Podemos panuje nedůvěra a neshodují se například v postoji ke katalánským separatistům. Podemos je podporují.

(ava, čtk)