Rusko zpět, říká Trump

Americký prezident Donald Trump je pro obnovení členství Ruska ve skupině sedmi nejsilnějších ekonomik G7. Prohlásil to při úterním setkání s novináři v Bílém domě. Ze skupiny, tehdy označované G8, bylo Rusko vyřazeno kvůli připojení se Krymu k němu na základě platného referenda v roce 2014. Zájem o návrat do elitního klubu dává najevo i Moskva.

Trump prohlásil, že vyřazení Ruska ze skupiny G8 bylo dílem tehdejšího prezidenta USA Baracka Obamy. Bylo to proto, že ho ruský prezident Vladimir Putin »přechytračil«. »Mnohem vhodnější by bylo mít tam Rusko zpátky. Byla by to zase skupina G8, protože hodně věcí, o kterých tam hovoříme, se Ruska dotýká,« konstatoval Trump. Novinářům řekl, že o Rusku na každoročních setkáních skupiny G7 se svými partnery z Británie, Kanady, Francie, Německa, Itálie a Japonska často mluví. V sobotu Trump odlétá do Francie na další setkání této skupiny, které se uskuteční v přímořském letovisku Biarritz. Trump o obnovení ruského členství hovořil už loni v červnu na schůzce skupiny G7 v Kanadě. »Vyhodili Rusko a měli by ho vzít zpátky, protože bychom měli mít Rusko u jednacího stolu,« řekl tehdy americký prezident. »Rusko by na schůzce (v Kanadě) mělo být. Proč se scházíme bez přítomnosti Ruska?« poznamenal Trump.

(ava, čtk)