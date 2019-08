Socha maršála I. S. Koněva na náměstí Interbrigády v Praze 6.

Skandální neúcta vůči osvoboditelům

Nenávist, nesnášenlivost, primitivismus. Navzdory krásným řečem politiků o vzmáhající se demokracii v ČR vyvřely opět kaly ze samého dna společnosti. Sochu sovětského maršála a osvoboditele Prahy Ivana Stěpanoviče Koněva, jež se nachází na náměstí Interbrigády v Praze 6, někdo ve čtvrtek potřísnil červenou barvou. Zřejmý vandalismus navíc zcela nevhodně komentoval místně příslušný starosta.

Policie incident prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci, za nějž pachateli hrozí až roční vězení, uvedl mluvčí pražských policistů Jan Daněk. »Zabýváme se tím. Po deváté hodině nám bylo oznámeno, že tu sochu někdo poškodil barvou, takže na místo vyrazili kolegové, kteří to ohledali. Budeme pátrat po zatím neznámém pachateli,« sdělil.

Pachatel polil podstavec sochy a na obložení nastříkal nápis »Ne krvavému maršálovi, nezapomeneme« a letopočty 1945, 1956, 1961 a 1968. Sovětská vojska pod Koněvovým velením osvobodila velkou část východní Evropy od německé okupace, včetně Prahy, Koněv se přímo podílel na dobytí Berlína. Přesto si za osvobození československých občanů od německého nacistického teroru podle vandalů zaslouží přízvisko »krvavý«.

Předsedkyně KV KSČM Praha a bývalá pražská zastupitelka Marta Semelová je z incidentu rozčílená. »Je to nepředstavitelný projev neúcty k osvoboditelům v květnu 1945. Maršál Koněv velel prvnímu ukrajinskému frontu Rudé armády a pomník symbolizuje úctu k padlým rudoarmějcům a vděk za osvobození,« uvedla pro náš list.

Rozum zůstává stát

Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) ČTK řekl, že do 24 hodin bude socha čistá, přesto by uvítal, aby si ji ruská ambasáda umístila na svou zahradu. Později ale na svém Facebooku uvedl, že sochu čistit zatím nenechá. Podle něj »Praha 6 každý rok jednoznačně říká, že tady Koněva nechce«. »Já tak říkám, že budeme znovu jednat s Rusy a znovu jim nabídneme, že si mohou sochu dát třeba k nim na ambasádu. A dodávám, že dokud nezačnou jednat konstruktivně a z jejich strany uslyším jen normalizační fráze o přepisování dějin, zůstane socha pomalovaná. Nakonec, rudý je rusky krásný…,« napsal na FB a ve svých výlevech pro ČTK pokračoval: »Je to další skládačka do série incidentů, které tuto sochu provázejí. Byť jde samozřejmě o vandalství, mám pro lidi, kterým socha vadí, jisté pochopení, neboť to, co se děje jen o pár kilometrů dál, na Hradě, logicky vyvolává i tyto rozporuplné reakce. Možná, než začneme pátrat po tom, kdo použil barvy, měli bychom zapátrat a ukázat na toho, kdo nutí svým jednáním Čechy brát do rukou barvy,« vytvořil Kolář překvapivé spojení, nad kterým zůstává rozum stát.

»Toto primitivní vyjádření dokazuje, kolik hlouposti, neznalosti, zášti a nenávisti je v těchto novodobých ‚demokratech‘. Starosta Kolář si dovolí nabubřele kádrovat ty, kterým nesahá ani po paty. Arogantní výplody a jeho záměr nechat sochu poškozenou dokazují, že v této funkci nemá co dělat,« okomentovala Semelová další starostova slova s tím, že by se právě on měl podívat do zrcadla. »Podpora toho, kdo nestoudně poplive pomník symbolizující padlé v boji za mír a svobodu nás, kteří díky nim vůbec žijeme, je nehorázná.«

Doplňující tabule uráží

Na »vysvětlující« tabuli, která byla odhalena loni městskou částí, stojí: »Maršál I. S. Koněv velel 1. ukrajinskému frontu, jehož jednotky byly nasazeny k závěrečnému útoku na Berlín a osvobodily severní, střední a východní Čechy a jako první vstoupily 9. května 1945 do Prahy. Na podzim 1956 řídil potlačení maďarského povstání Sovětskou armádou a jako velitel skupiny sovětských vojsk v Berlíně se v roce 1961 podílel na řešení tzv. druhé berlínské krize výstavbou berlínské zdi. V roce 1968 osobně zaštítil zpravodajský průzkum před vpádem vojsk Varšavské smlouvy do Československa.«

Ve čtvrtečním vydání Lidových novin uvedl zástupce ředitele ruské asociace Vojenské památníky Vasilij Toločko, že doplňková tabulka ke Koněvově soše Rusy uráží. »Podívejte, v roce 1968 byl Koněv v důchodu a neměl žádný vliv na vojenské síly. To samé v roce 1956 při maďarském povstání. Tam rozhodovali jiní lidé. Kdybychom o to byli požádáni, mohli bychom s pomocí našich historiků přesně říci, kde zrovna Koněv byl,« řekl v rozhovoru pro LN.

Proti nové tabuli u Koněvovy sochy zazněl protest od ruského velvyslanectví, taktéž od komunistů, antifašistů, válečných veteránů a dalších organizací. Praxe, kdy se stávající socha opatří novými sděleními, je nesprávná.

(mh)