Proč se státní zástupci rozčilují?

Návrh zákona o státním zastupitelství, který připravilo ministerstvo spravedlnosti, právě absolvuje připomínkové řízení, nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman však už nyní upozorňuje, že ministerstvo nepřijalo žádnou z jeho připomínek.

Jde mimo jiné o funkční období nejvyššího státního zástupce a obou vrchních státních zástupců. Podle Zemana je tak účelem zákona zřejmě především přeobsadit tyto funkce. Ministerstvo se proti jeho slovům ohradilo, zejména proti tvrzení, že úřadu jde o rychlé přeobsazení funkcí.

»Ministerstvo spravedlnosti i přes opakované projednávání stále setrvává na stanovisku, že nejvyšší státní zástupce má mít sedmileté funkční období, stejně jako zbytek soustavy. Nejvyšší státní zastupitelství naproti tomu zastává stanovisko, že státní zastupitelství je součástí širší justice a jako takové by mělo mít srovnatelné podmínky se soudy. To znamená deset let pro nejvyššího státního zástupce, stejně jako mají předsedové nejvyšších soudů, sedmileté funkční období pro zbytek soustavy,« uvedl Zeman.

Naopak stínový ministr spravedlnosti KSČM Stanislav Grospič zastává opačný názor. »Státní zástupci nejsou mocí soudní, která má trošku jinak stanovena pravidla a trošku jiný rozsah. Nezastupují sami sebe, zastupují stát a hájí tedy zájem státu a zájem společnosti. Takže v tuto chvíli nelze mluvit o tom, že by měli mít stejné funkční období jako soudy,« řekl našemu listu.

Vláda musí mít odpovědnost

Zeman má připomínky i k výběru vedoucích státních zástupců. V předkládaném modelu je ve výběrové komisi podle Zemana většina členů jmenovaných ministerstvem spravedlnosti, a podle nejvyššího státního zástupce lze s nadsázkou říct, že ministerstvo si může pomocí svých členů vybrat vhodného vedoucího státního zástupce. »Opomíjí se zde tedy prvek rozdělení návrhového oprávnění, které spadá do působnosti příslušného vedoucího státního zástupce, a jmenování, které je plně v gesci ministra spravedlnosti,« uvedl Zeman.

Podle Grospiče je samozřejmé, že pokud systém státního zastupitelství zůstane vtělen do systému vlády, tak by vláda měla mít oprávnění ovlivňovat výběr a stanovovat podmínky výběru státních zástupců. »Jak jsem již uvedl, soudy jsou trošku jiná otázka, moc soudní je nezávislá na moci výkonné a zákonodárné, kdežto státní zástupci jsou součástí moci výkonné, zastupují stát, takže tam by měla ta odpovědnost vlády být mnohem větší,« míní Grospič.

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) zákon hájí. »Chceme zabránit tomu, aby mohl být nejvyšší státní zástupce, tak jak je to dnes, odvoláván bez udání důvodu. Sama jsem se stala obětí takové právní úpravy,« uvedla někdejší nejvyšší státní zástupkyně.

»Není pravda, že bychom vůbec neakceptovali připomínky Nejvyššího státního zastupitelství. V přechodných ustanoveních, jež budou upravena variantně, jsme na některé připomínky NSZ a Unie státních zástupců reagovali,« napsala ministryně. »Návrh zákona o státním zastupitelství předložíme tak, že bude reagovat na některé obavy, které vyslovilo NSZ,« dodala s tím, že návrh ministerstvo představí, až definitivně skončí připomínkové řízení. K tomu by mělo dojít dnes.

Nejde o jediný návrh, který řeší problematiku státních zástupců. Senát minulý týden zaslal do Sněmovny vlastní novelu, která počítá se zavedením desetiletého funkčního období pro nejvyššího státního zástupce a sedmiletého pro vrchní, krajské a okresní žalobce.

Obdobné úpravy v reakci na chystanou vládní novelu předložili i opoziční poslanci.

