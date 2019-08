FOTO - Pixabay

Pojišťovny uhradí zdravotní péči v Sasku

Zdravotní péče v Sasku má být pro obyvatele Šluknovského výběžku dostupnější. Pojišťovny se zapojí do spolupráce v přeshraniční zdravotní péči.

Společné prohlášení o spolupráci za Českou republiku podepíše ministr Adam Vojtěch (za ANO) příští týden. Největší poskytovatel zdravotní péče na severu děčínského okresu, Lužická nemocnice v Rumburku, je v insolvenci.

»Tímto krokem bude požehnáno ministerstvem, že naše pojišťovny budou moci uhradit zdravotní péči našim občanům, kteří budou využívat péči na území Saska,« řekl náměstek hejtmana Stanislav Rybák (KSČM). Radní pověřili Rybáka, aby společné prohlášení podepsal za Ústecký kraj.

Do spolupráce se zapojí sedm pojišťoven na české straně. Je mezi nimi Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (VZP), Vojenská zdravotní pojišťovna ČR nebo pojišťovna RBP, která už v červenci ohlásila, že je připravena hradit občanům ze Šluknovského výběžku náhradní zdravotní péči v sousedním Německu. »VZP je pouze jedním ze signatářů chystaného memoranda. To má otevřít cestu k přesnějšímu definování obecné právní úpravy o přeshraniční péči, což by následně umožnilo posílení dostupnosti zdravotních služeb pro obyvatele daného regionu,« řekla mluvčí VZP Jana Sixtová.

Ustavena bude komise, která bude řešit podrobnosti spolupráce. »Stanoví se konkrétní pracoviště, která budou poskytovat péči našim občanům nebo recipročně Sasům na naší straně,« uvedl Rybák. Lidé by tak mohli mít základní zdravotní péči zajištěnou například v nemocnici v Sebnitz. »Lidé by měli mít jistotu, že když pojedou do Sebnitz, nemusí u sebe mít 200 euro na to, aby je někdo ošetřil. Mělo by to fungovat tak, jako když jdou k lékaři tady,« uvedl Rybák.

Podpisem prohlášení podle náměstka hejtmana Martina Kliky (ČSSD) nekončí snaha Ústeckého kraje zajistit péči pro obyvatele výběžku. »Zajištění péče na Šluknovsku (pro 55 000 obyvatel) je priorita číslo jedna, Ústecký kraj a Krajská zdravotní udělají maximum, aby tam péče zajištěna byla,« uvedl Klika.

Budoucnost Lužické nemocnice řeší nyní insolvenční správkyně. Chod nemocnice je zatím zajištěn. »Kromě dovolené v počátku prázdnin, řádně a několik měsíců předem oznámené, funguje naše oddělení normálně. Provozujeme oddělení i nám patřící obvody stejně jako v minulých letech, pohotovost na naší ambulanci je stále 24 hodin,« uvedl na webu nemocnice primář dětského oddělení Dalibor Karbula. Předem ohlášeno bylo také přechodné uzavření chirurgie do 2. září.

Insolvenční správkyně Martina Jinochová Matyášová v prohlášení pro veřejnost uvedla, že rozhodnutí soudu o úpadku nemá vliv na běžný provoz nemocnice ani kvalitu poskytované péče. O způsobu řešení úpadku rozhodne schůze věřitelů svolaná na listopad. »Upřednostňováno bude zachování zdravotní péče v Lužické nemocnici,« uvedla správkyně. Společnost Krajská zdravotní byla připravena nemocnici převzít a zajistit péči za podmínky, že Rumburk uhradí ztráty z loňského a letošního roku. Město ale žádalo nejprve garance zachování péče. Žádná dohoda tak nebyla zatím uzavřena.

(ng)