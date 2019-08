FOTO - Armáda České republiky

Vojsko nakoupí vrtulníky od USA

Česká armáda pořídí americké bojové i víceúčelové vrtulníky Viper a Venom.

Podle ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO) je kombinace dvou strojů vhodnější než pořízení pouze víceúčelových vrtulníků Black Hawk. Vrtulníky by měly být k dispozici v roce 2023. Za vhodnou označil vybranou nabídku i náčelník generálního štábu Aleš Opata. »Tak, jak jsme to vyhodnotili, se nám nejvíc jeví systém, který je pojmenován H1, což je kombinace dvou vrtulníků, a to je vrtulník Venom a vrtulník Viper, který nabízí veškeré schopnosti, které jsme požadovali,« řekl Opata.

Dvě nabídky na nákup vrtulníků obdrželo ministerstvo od americké vlády na konci června. Američané nabídli buď 12 vrtulníků UH-60M Black Hawk za 13,2 miliardy korun nebo osm vrtulníků UH-1Y Venom spolu se čtyřmi bojovými stroji AH-1Z Viper v celkové hodnotě 14,5 miliardy korun. V ceně nabídky je kromě vrtulníků také jejich vybavení zbraňovými systémy, munice, údržba a zaškolení a výcvik personálu. »Pořád mluvíme o vrtulnících, ale Armáda České republiky nakupuje systém palebné podpory, který slouží k přepravě vojáků, k přepravě raněných a hlavně k palebné podpoře pozemních jednotek,« řekl Opata.

O vhodnosti nabídek rozhodovala komise složená ze zástupců ministerstva a armády. Metnar očekává podpis smlouvy do konce roku. Česká republika nejedná o nákupu s konkrétním dodavatelem, ale s americkou vládou. Kongres Spojených států se proti vývozu vrtulníků pro českou armádu v zákonné lhůtě nepostavil. Vládní dohoda je podle Metnara garancí bezpečnosti a transparentnosti a umožní kromě dodání techniky i širší vojenskou spolupráci. Zaručuje dodávky za stejných finančních podmínek jako v případě akvizic pro americkou armádu.

Víceúčelové helikoptéry UH-1Y Venom a bojové vrtulníky AH-1Z Viper společnosti Bell jsou z 85 procent konstrukčně shodné. Jejich současné využívání tak snižuje logistické i další náklady, je nutné vlastnit méně náhradních dílů a shodnost také usnadňuje výcvik personálu.

(ng)