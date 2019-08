FOTO - Wikimedia Commons

Proč strážníci zmizeli z ulic?

Pražské městské policii (MPP) chybí v současné době 350 strážníků.

Ideální stav počtu zaměstnanců MPP by byl 2520 lidí, řekl ředitel MPP Eduard Šuster. S nedostatkem strážníků se MPP potýká dlouhodobě, a proto před čtyřmi lety zavedla řadu bonusů včetně například příspěvku na dopravu, bydlení nebo stravu a letos zvýšila rizikový přípatek. Nástupní plat k MPP je po absolvování výcviku a započtení bonusů 39 000 korun.

»Daří se horko těžko pokrýt náborem to, co odchází. Není to ale o tom, že není zájem o práci u městské policie. Za první pololetí letošního roku projevilo zájem 800 lidí, a to je hodně,« řekl Šuster.

Ze zmíněných osmi stovek zájemců o práci u MPP se jich zúčastnilo testů 200 a prošlo jimi 47 uchazečů. Někteří z nich ale nakonec do služby nenastoupí, neboť nezvládnou následný výcvik, a to například kvůli množství legislativy, které musí nastudovat. Roli hrají také konkurenční nabídky na trhu práce.

Kritéria výběru uchazečů ale MPP měnit nebude. »Nemůžeme připustit snížení kritérii zejména u psychotestů a pustit řešit protiprávní jednání občanů někoho, u koho si nejsme jisti, že je schopen to zvládnout. Máme s tím negativní zkušenost z let 2008 a 2009, kdy nebyla kritéria žádná. Chceme kvalitu a ne kvantitu,« řekl Šuster.

Zřizovatelem městské policie je hlavní město. Celkový letošní rozpočet MPP bude zhruba 1,64 miliardy korun.

