Grétista

Rozmáhá se nám ve světě nové velmi nebezpečné, velmi specifikované náboženství, či spíše sekta. V první řadě je to obdobné jako za husitských válek, respektive za období mistra Jana Husa. Jsou velmi nebezpeční kázáním vody a pitím vína jako jejich předchůdci katolíci ochraňovaní mocným králem Zikmundem. Jejich guru, známá copatá Grétka s nevinným obličejem a za podpory ještě známějšího a opravdu tichoučkého společníka, novodobého Zikmunda magnáta Sorose, se vydala na strastiplnou, a jak chtěla, i vzorovou cestu přes Atlantik.

Cestou, která měla ukázat všem soukmenovcům, ale i nám bezvěrcům, že i přes Atlantik se dá cestovat pod rouškou rádoby grétistické ekologie. Co čert nechtěl, samozřejmě do toho zase někdo začal strkat nos, stejně jako před několika stovkami let mistr Jan, i tady se našel někdo, komu vadí nesmysly, co tato sekta hlásá o jachtě s nulovou stopou a elektromobilech. Pro jachtu si prostě guru team přiletěl letadlem a elektrickou energii do elektromobilů - tu u silnice také nenajdete.

Každopádně je dobře, že tyto pseudoekology dokážeme vcelku solidně rozeznat od obyčejných lidí. U jaderných elektráren vzývají svojí copatou modlu a po jejím vzoru na jachtě konají malou i velkou potřebu do kyblíku. Mají pravděpodobně nevysychající konto, protože nevím jak vás, ale mě by koupě tolik opěvovaného elektromobilu finančně naprosto zruinovala. Snad jim na to jejich bůh Soros finančně přispěje. A samozřejmě jsou to ty ony nejdůležitější copánky.

Je dobře, že jsme měli mistra Jana Husa. Je dobře, že máme novináře, co nám info o jachtě a jejím odletu přinesli. Bohužel, tito novináři budou z příští tiskovky na rozkaz guru Grétky vyhoštěni, neboť nepapouškují, co guru, potažmo bůh, řekne.

Na druhou stranu můžou být rádi, že nebudou upáleni, a to jenom proto, že neodvolal.

Pavel JÁCHYM